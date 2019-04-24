В Новомосковске водитель Renault Logan сбил женщину с двумя детьми

Все пострадавшие госпитализированы, по предварительной информации, ДТП произошло на пешеходном переходе.

В 18.20 в Новомосковске, на пересечении улиц Комсомольской и Березовой 20-летний водитель Renault Logan сбил мать с двумя детьми – 14 и 4 лет. Об этом Myslo сообщил заместитель руководителя пресс-службы регионального УМВД Сергей Сергейчев.

Все трое госпитализированы, по предварительным данным, они переходили проезжую часть по нерегулируемому переходу. Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия по установлению всех деталей и обстоятельств случившегося.