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В Новомосковске водитель Renault Logan сбил женщину с двумя детьми

В Новомосковске водитель Renault Logan сбил женщину с двумя детьми

Все пострадавшие госпитализированы, по предварительной информации, ДТП произошло на пешеходном переходе.

В 18.20 в Новомосковске, на пересечении улиц Комсомольской и Березовой 20-летний водитель Renault Logan сбил мать с двумя детьми – 14 и 4 лет. Об этом Myslo сообщил заместитель руководителя пресс-службы регионального УМВД Сергей Сергейчев.

Все трое госпитализированы, по предварительным данным, они переходили проезжую часть по нерегулируемому переходу. Сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия по установлению всех деталей и обстоятельств случившегося.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:59 0
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