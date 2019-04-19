Александр Балберов: «Теперь барана даже козлом назвать нельзя!»

Зампред Тульской облдумы, самый харизматичный депутат – о том, как принимают законы, за что можно уважать власть и в чем опасность ограничения Рунета.

Заместитель председателя Тульской областной Думы, руководитель фракции ЛДПР, самый харизматичный депутат – Александр Балберов – о том, как принимают законы, за что можно уважать власть и в чем опасность ограничения Рунета. Откровенно и без цензуры.

– В 2018 году Вы провели 26 заседаний комитета по соцполитике. Сколько внесли на рассмотрение законопроектов?

– За время работы в составе Тульской облдумы VI созыва я внес на рассмотрение 9 законодательных инициатив.

Как зампред я курирую комитет Тульской облдумы по социальной политике. Имею право там присутствовать, выступать, но при этом не имею права голоса. Депутаты имеют, а зампреды – нет. Вот такой регламент приняли в начале своей работы депутаты VI созыва. Я тогда предложил массу поправок. Но регламент приняли без них. Так что я куратор без голоса.

Меня печалит то, что в 99,9% случаев мы рассматриваем законопроекты, внесенные в Думу правительством Тульской области. И приводим в соответствие региональные законы с федеральными.

Почему так происходит? Поясню. По моему твердому убеждению, нельзя быть факультативным депутатом, то есть заниматься бизнесом или руководить предприятием и приходить в «белый дом» только на заседание комитета и облдумы пару раз в месяц. У нас из 38 депутатов только 10 работают на штатной основе, то есть конкретно занимаются законами. Полный рабочий день. За зарплату. Избранные депутаты должны, по моему мнению, на весь срок посвятить себя законотворчеству. Именно поэтому эта ветвь власти называется законодательной. А у нас законопроекты пишут не депутаты, а правительство, то есть исполнительная власть. Это же нонсенс! Написали для себя закон и сами же его исполнили.

– Правительство России предложило досрочно лишать полномочий депутатов Госдумы и членов Совета Федерации за недостоверные декларации о доходах. Соответствующий законопроект уже подготовлен. Что думаете о такой же инициативе для региональных чиновников и депутатов?

– Поддерживаю! Выступал за это еще будучи помощником депутата Госдумы, потом в статусе депутата ГД.

Они не государство обманывают своей недостоверной декларацией, а своих избирателей! Ведь что такое представитель власти? Эталон, к которому надо стремиться, образец для подражания. А если этот эталон гнилой?! Вычищать такое надо с корнем.

И, безусловно, распространить такую инициативу нужно на все уровни власти. Но тут опять нонсенс! Вот я депутат на постоянной основе, получаю зарплату как лицо, замещающее госдолжность. И государство вправе приказать мне вывернуть душу и карманы. А если депутат – директор завода или бизнесмен, работающий на непостоянной основе? Ему государство ни копейки не платит, но требует раскрыть всю подноготную.

Считаю, получил мандат депутата – занимайся законотворческой деятельностью и больше ничем иным. И тогда с такого депутата можно спросить по полной.

Мне могут возразить – у нас столько депутатов, что не смогут все быть освобожденными. Это ж какая нагрузка на бюджет! А не надо много депутатов! Есть Государственная Дума Российской Федерации, затем законодательное собрание региона и собрание депутатов столицы этого региона. Всё! Никаких муниципальных собраний депутатов – только общественные объединения. Все-таки демократия должна быть в нормальных, вернее, оптимальных, разумных размерах.

– Вы очень эмоционально выступаете. Где учились ораторскому искусству?

– Это всё из детства. Я учился в трех школах. И везде был солистом школьного хора, участвовал в кружках самодеятельности – может быть, поэтому у меня хорошо поставленный голос и речь. Да и вообще в молодости был «активным строителем коммунизма» – комсоргом, старостой, вожатым.

Дума – это место дебатов и дискуссий. Я выступал и продолжаю выступать за «свободную трибуну», чтобы перед заседанием у любого представителя думских партий было 3-5 минут высказать свою позицию. Коллеги меня, увы, не поддержали.

– Владимир Жириновский предложил снимать в России фильмы про честных чиновников, чтобы повысить доверие граждан к их работе. Как Вам такая инициатива?

– Не думаю, что в этом есть что-то плохое. Кстати, считаю, что зря забыли о кино про рабочих, учителей, врачей – проще говоря, о людях труда! Если чиновник работает на благо людей, он тоже достоин того, чтобы о нем фильмы снимали.

– А смотрите ли Вы политические ток-шоу на ТВ? Если да, то какие?

– С 1 декабря прошлого года я вообще не смотрю телевизор. Даже политические ток-шоу. Сейчас есть интернет, я его очень люблю. Это возможность почитать и посмотреть только то, что нужно мне.

– И telegram-каналами пользуетесь, запрещенными Вашими коллегами-депутатами из ГД?

– А у нас разве есть законодательный акт, запрещающий пользоваться этим мессенджером? Да, у меня есть свой telegram-канал, сам его веду. Роскомнадзор, говорите, что-то там блокировал? Да будет вам!

Вот, пожалуйста, в нашем «белом доме» telegram открывается и прекрасно работает.

– Депутаты Госдумы на заседании 16 апреля приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Интересно Ваше мнение о нем.

– У меня двоякое отношение. Мы не научили молодежь фильтровать информацию, которая льется на них с телеэкранов и из интернета. И есть опасность, что в «безопасном и устойчиво работающем» Рунете нам будут навязывать одно видение, одно мнение, одну повестку. Как сейчас происходит на телевидении – я, честно признаюсь, перекормлен украинской тематикой. Информация должна быть дозированной, а не течь рекой из каждого утюга.

Но есть и другая сторона медали. Вот на днях была контртеррористическая операция на Урале. Некоторые СМИ транслировали ее чуть ли не в прямом эфире. Должны быть определенные ограничения в освещении таких событий. Если куда-то мчатся скорые, пожарные и другие машины с сиренами, не мешайте людям делать свою работу!

– А что скажете про закон о фейковых новостях? Есть же закон о СМИ – зачем еще один закон в этой области?

– Для начала будем говорить по-русски – закон о лживых новостях. Действительно, у нас есть дублирующие законы, а иногда и противоречащие друг другу. Но вообще, считаю, с законодательством в стране всё отлично. Просто надо, чтобы законы работали!

Я сторонник того, чтобы законы пересматривались каждые пять лет. Жизнь меняется стремительно, а мы порой живем по законодательным актам, написанным в советское время. Всё, что устарело, надо убирать. А если закон не работает, надо анализировать, почему.

– Еще один закон, принятый недавно, – о неуважении власти. Что скажете про него?

– На мартовском заседании Думы я сказал с трибуны: «Приняли закон, и теперь барана даже козлом назвать нельзя!» Этим законом дали возможность некоторым выйти с инициативой – законом о неуважении народа. Ну и что получится? Чиновники и граждане будут разбираться в судах, кто кого не уважает или уважает недостаточно.

Давайте тогда Кодекс чести введем – и будем подлецов на дуэли вызывать. Точно знаю, 90% обиженных неуважением сразу куда-то денутся.

А вообще у нас очень много запретительных мер. Вы можете вспомнить хоть один закон современной России, что-либо разрешающий? Все законы что-то запрещают. Это проще, чем разрешать и создавать. Может быть, это связано с нашим менталитетом, генетическими последствиями крепостного права.

– Давайте поговорим о социальной сфере. Как говорится, о наболевшем. О здравоохранении.

– Да, очень больная тема. Куда ни приезжаю – повальная нехватка врачей, младшего, среднего персонала. Был в Алексине, вел депутатский прием. Мне жители рассказали, что в поликлинике, которая обслуживает район в 10 тысяч человек, работает один врач-терапевт. А по нормативам на 1700 человек полагается один врач! Причем тот терапевт 3 дня в неделю принимает в поликлинике, один день ходит по вызовам, а один день работает в призывной комиссии. Разве можно работать в таком режиме?!

Да, у нас есть программа «Сельский доктор», даем медикам подъемные. А жить-то им где?

Специалист должен получить служебную квартиру – с ремонтом и мебелью – и хорошую зарплату. Вот тогда мы сможем конкурировать даже со столицей.

– О чем Вы мечтаете? И что Вас вдохновляет в жизни?

– К сожалению, за обыденной суетой я перестал мечтать. Это плохо. Для меня самые тяжелые дни – и в моральном, и в физическом плане – дни приема. Хочется по максимуму помочь, пока есть силы и возможности. Но иногда помочь не могу, например, когда есть уже судебное решение. Суд – последняя инстанция, изменить решение суда не может ни депутат, ни чиновник. Поэтому я всегда говорю: есть проблема – надо сразу обращаться к депутату. Как к доктору. Чтобы не запустить ситуацию.