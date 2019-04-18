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На проспекте Ленина в Туле пробка растянулась на четыре километра
Фото из архива MySlo

На проспекте Ленина в Туле пробка растянулась на четыре километра

Начиная от стадиона «Арсенал» и до Калужского шоссе скорость движения потока не превышает 5 км/ч.

Как сообщают очевидцы, в центре Тулы серьёзно затруднено движение – на проспекте Ленина пробка тянется от остановки «Стадион» в сторону Зеленстроя, вплоть до пересечения с Калужским шоссе.

Причиной затора стало мелкое ДТП на перекрестке с улицей 9 Мая – там грузовик «притёр» легковушку.

Кроме того, у поворота на ул. Маргелова оборвался электрокабель. Скорость движения по проспекту не превышает 5 км/ч.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:54 +7
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