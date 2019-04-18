На проспекте Ленина в Туле пробка растянулась на четыре километра

Фото из архива MySlo

Начиная от стадиона «Арсенал» и до Калужского шоссе скорость движения потока не превышает 5 км/ч.

Как сообщают очевидцы, в центре Тулы серьёзно затруднено движение – на проспекте Ленина пробка тянется от остановки «Стадион» в сторону Зеленстроя, вплоть до пересечения с Калужским шоссе.

Причиной затора стало мелкое ДТП на перекрестке с улицей 9 Мая – там грузовик «притёр» легковушку.

Кроме того, у поворота на ул. Маргелова оборвался электрокабель. Скорость движения по проспекту не превышает 5 км/ч.