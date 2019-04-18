В Тульской области выбрали лучших почтальонов

Фото пресс-службы УФПС Тульской области – филиала ФГУП «Почта России».

Победительница представит наш регион на макрорегиональном этапе конкурса в Иваново.

На базе регионального отделения ДОСААФ России Тульской области состоялся объединенный филиальный конкурс профессионального мастерства «Лучший почтальон» и «Лучший водитель». В нем приняли участие представители от каждого из семи почтамтов области и сотрудники автобазы.

В этом году ставший уже традиционным конкурс на выявление лучших сотрудников впервые объединил сразу две профессии – почтальон и водитель, призвание которых – доставка почтовых отправлений.

Компетентное жюри, в состав которого вошли руководители Тульского филиала Почты России, представители регионального ДОСААФ и председатель областной организации профсоюза работников связи, определили победителей конкурса.

Всем претендентам за победу в конкурсе нужно было выполнить несколько заданий. Почтальонам предстояло показать, насколько хорошо они знают почтовые правила и инструкции, в том числе и практическое их применение.

Лучшим почтальоном стала Ольга Красноштанова – почтальон отделения почтовой связи Плавск Щекинского почтамта. Второе место завоевала Наталья Мельникова – представитель Новомосковского почтамта, а почетное третье место занял Александр Минаев (Тульский почтамт).

У водителей основные конкурсные испытания прошли на специализированной площадке регионального отделения ДОСААФ, где они в реальной обстановке соревновались на лучшее знание ПДД, знание устройства автомобиля, а также продемонстрировали навыки управления транспортным средством, максимально быстро и без ошибок прошли элементы зачетной трассы.

Показав наилучшие результаты, победителем среди водителей стал представитель автобазы Алексей Краснов. Второе место также занял водитель автобазы – Кирилл Бурдыкин, а третье – Александр Карчев из Алексинского почтамта.

Во время торжественного награждения победителей директор УФПС Тульской области Сергей Сергиевский отметил, что все участники полностью доказали свое мастерство и профессионализм.