новости
новости
Регистрация
В Тульской области выбрали лучших почтальонов
Фото пресс-службы УФПС Тульской области – филиала ФГУП «Почта России».

В Тульской области выбрали лучших почтальонов

Победительница представит наш регион на макрорегиональном этапе конкурса в Иваново.

На базе регионального отделения ДОСААФ России Тульской области состоялся объединенный филиальный конкурс профессионального мастерства «Лучший почтальон» и «Лучший водитель». В нем приняли участие представители от каждого из семи почтамтов области и сотрудники автобазы.

В этом году ставший уже традиционным конкурс на выявление лучших сотрудников впервые объединил сразу две профессии – почтальон и водитель, призвание которых – доставка почтовых отправлений. 

Компетентное жюри, в состав которого вошли руководители Тульского филиала Почты России, представители регионального ДОСААФ и председатель областной организации профсоюза работников связи, определили победителей конкурса.

Всем претендентам за победу в конкурсе нужно было выполнить несколько заданий. Почтальонам предстояло показать, насколько хорошо они знают почтовые правила и инструкции, в том числе и практическое их применение.

Лучшим почтальоном стала Ольга Красноштанова – почтальон отделения почтовой связи Плавск Щекинского почтамта. Второе место завоевала Наталья Мельникова – представитель Новомосковского почтамта, а почетное третье место занял Александр Минаев (Тульский почтамт).

У водителей основные конкурсные испытания прошли на специализированной площадке регионального отделения ДОСААФ, где они в реальной обстановке соревновались на лучшее знание ПДД, знание устройства автомобиля, а также продемонстрировали навыки управления транспортным средством, максимально быстро и без ошибок прошли элементы зачетной трассы.

Показав наилучшие результаты, победителем среди водителей стал представитель автобазы Алексей Краснов. Второе место также занял водитель автобазы – Кирилл Бурдыкин, а третье – Александр Карчев из Алексинского почтамта.

Во время торжественного награждения победителей директор УФПС Тульской области Сергей Сергиевский отметил, что все участники полностью доказали свое мастерство и профессионализм.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:17 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
лучший почтальонлучший водительконкурсконкурс Почты России

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На проспекте Ленина в Туле пробка растянулась на четыре километра
На проспекте Ленина в Туле пробка растянулась на четыре километра
За оставление места ДТП ужесточили наказание
За оставление места ДТП ужесточили наказание
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.