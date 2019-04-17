Откройте, «Тулагоргаз»!

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Разбираемся, зачем необходим договор на обслуживание газовых приборов, как проходит проверка плит и колонок и сколько это стоит.
Ежегодно в квартиры туляков приходят специалисты «Тулагоргаза», чтобы провести техническое обслуживание газовых плит и колонок. Обязательно ли заключать договор на годовое обслуживание? Сколько он стоит? Как проходит плановая проверка? Как вести себя абоненту во время обслуживания? Чтобы сделать взаимодействие с газовой службой максимально продуктивным, потребитель газа должен знать ответы на эти вопросы.
Зачем нужно техническое обслуживание газового оборудования? Как часто оно проводится?
13 мая 2013 года было принято Постановление
В соответствии с документом все граждане — потребители природного газа обязаны заключать договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и обеспечить допуск специалистов для его проведения.
Газовое оборудование в многоквартирном доме делится на два типа:
- внутридомовое: общие газовые стояки в подъезде. Договор на обслуживание внутридомового газового оборудования с АО «Тулагоргаз» заключает управляющая компания;
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внутриквартирное: все газовое оборудование, расположенное в квартире после кранов (внутриквартирная газовая разводка, газовые плиты, колонки и котлы, приборы учета газа
и т. д.). ТО газовых приборов внутри квартиры проводится по договору, заключенному между собственником и АО «Тулагоргаз».
Техническое обслуживание и внутридомового, и внутриквартирного газового оборудования проводится специалистами «Тулагоргаза» один раз в год.
Если газовое оборудование новое, независимо от гарантийного срока его техническое обслуживание также проводится не реже одного раза в год.
Что входит в техническое обслуживание?
Во время технического обслуживания специалисты «Тулагоргаза» проводят:
- осмотр внутриквартирного газового оборудования на предмет проверки целостности и соответствия нормативным требованиям;
- визуальную проверку наличия свободного доступа (осмотр) к внутриквартирному газовому оборудованию;
- осмотр газопровода на предмет состояния окраски и креплений;
- проверку герметичности соединений и отключающих устройств;
- разборку и смазку кранов бытового газоиспользующего оборудования;
- проверку работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа, ее наладка и регулировка;
- регулировку процесса сжигания газа;
- проверку давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа;
- проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом;
- инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа.
Полный перечень работ и услуг, которые должны проводиться во время технического обслуживания, указан в приложении к договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и наружных сетей газоснабжения (ТО ВДГО/ВКГО).
Сколько стоит техническое обслуживание?
Существуют несколько вариантов форм договора
В первом случае условная стоимость заявочного ремонта уже включена в стоимость работ по ТО, стоимость такого договора составляет 1420 рублей в год.
Во втором случае выполнение заявочного ремонта оплачивается дополнительно по факту выполненных работ. Стоимость такого договора на 2019 год составляет 810 рублей в год. Также в рамках такого договора вы можете сделать бесплатный вызов мастера в течение месяца после проведенного ТО.
А если договор не заключать…
Отказ от заключения договора, а также отказ в доступе газовикам для проведения работ могут стать причиной приостановки газоснабжения. Помимо этого действуют еще и административные наказания.
За что могут штрафовать:
- за уклонение от заключения договора о ТО;
- за отказ в допуске представителя газовой службы для проведения ТО;
- за уклонение от обязательной замены или обязательного диагностирования газового оборудования.
Какой штраф:
- на граждан — от 1 до 2 тыс рублей;
- на должностных лиц — от 5 до 20 тыс рублей;
- на юридических лиц — от 40 до 100 тыс рублей.
Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит: для граждан — 10-30 тыс. рублей, должностных лиц — 50-100 тыс. рублей, юридических — 100-400 тыс. руб.
Ответственность за исправное газовое оборудование лежит на собственнике.
Необходимо следить за сроком эксплуатации газового оборудования, неукоснительно соблюдать правила газовой безопасности.
Относитесь благоразумно к своей жизни и жизни окружающих!
Зачем во время проверки отключают газ?
В ряде многоквартирных домов газовики проводят техническое обслуживание газового оборудования с проверкой герметичности газопроводов и временной приостановкой газа в многоквартирных домах. Цель — проверка герметичности газовых труб, выявление возможных утечек газа и их устранение.
Часто бывает так, что во время контрольной опрессовки (то есть проверки давлением воздуха газопровода в подъезде) прибор показывает, что давление падает, а значит газопровод негерметичен — где-то есть утечка газа.
Для выявления причин утечек газовикам необходимо попасть во все квартиры и проверить газовое оборудование. Ведь подать газ можно только в герметичный газопровод!
Что делать, чтобы газ был подан в максимально сжатые сроки?
В многоквартирном доме люди напрямую зависят друг от друга, поэтому важно, чтобы во время технического обслуживания все жильцы были дома и газ после приостановки был подан в максимально сжатые сроки.
Для удобства жителей в АО «Тулагоргаз» действует гибкий график работы, техническое обслуживание газовых приборов проводится по будням в вечернее время, а также по субботам.
Если жители не могут присутствовать дома в день проведения ТО, они могут заранее позвонить в «Тулагоргаз» и вызвать мастера в удобное время по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 или оставить заявку на сайте www.tulagorgaz.ru/services/zayavka-na-vyzov-slesarya.
Уточнить, когда именно в вашем доме будет проводиться проверка, можно в управляющей компании. К тому же график работ публикуется на сайте АО «Тулагоргаз».