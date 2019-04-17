Откройте, «Тулагоргаз»!

Разбираемся, зачем необходим договор на обслуживание газовых приборов, как проходит проверка плит и колонок и сколько это стоит.

Ежегодно в квартиры туляков приходят специалисты «Тулагоргаза», чтобы провести техническое обслуживание газовых плит и колонок. Обязательно ли заключать договор на годовое обслуживание? Сколько он стоит? Как проходит плановая проверка? Как вести себя абоненту во время обслуживания? Чтобы сделать взаимодействие с газовой службой максимально продуктивным, потребитель газа должен знать ответы на эти вопросы.

Зачем нужно техническое обслуживание газового оборудования? Как часто оно проводится?

13 мая 2013 года было принято Постановление Правительства РФ №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

В соответствии с документом все граждане — потребители природного газа обязаны заключать договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и обеспечить допуск специалистов для его проведения.

Газовое оборудование в многоквартирном доме делится на два типа:

внутридомовое: общие газовые стояки в подъезде. Договор на обслуживание внутридомового газового оборудования с АО «Тулагоргаз» заключает управляющая компания;

общие газовые стояки в подъезде. Договор на обслуживание внутридомового газового оборудования с АО «Тулагоргаз» заключает управляющая компания; внутриквартирное: все газовое оборудование, расположенное в квартире после кранов (внутриквартирная газовая разводка, газовые плиты, колонки и котлы, приборы учета газа и т. д. ). ТО газовых приборов внутри квартиры проводится по договору, заключенному между собственником и АО «Тулагоргаз».

Техническое обслуживание и внутридомового, и внутриквартирного газового оборудования проводится специалистами «Тулагоргаза» один раз в год.

Если газовое оборудование новое, независимо от гарантийного срока его техническое обслуживание также проводится не реже одного раза в год.

Что входит в техническое обслуживание?

Во время технического обслуживания специалисты «Тулагоргаза» проводят:

осмотр внутриквартирного газового оборудования на предмет проверки целостности и соответствия нормативным требованиям;

визуальную проверку наличия свободного доступа (осмотр) к внутриквартирному газовому оборудованию;

осмотр газопровода на предмет состояния окраски и креплений;

проверку герметичности соединений и отключающих устройств;

разборку и смазку кранов бытового газоиспользующего оборудования;

проверку работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа, ее наладка и регулировка;

регулировку процесса сжигания газа;

проверку давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа;

проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом;

инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа.

Полный перечень работ и услуг, которые должны проводиться во время технического обслуживания, указан в приложении к договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и наружных сетей газоснабжения (ТО ВДГО/ВКГО).

Сколько стоит техническое обслуживание?

Существуют несколько вариантов форм договора на ТО. Стоимость зависит от состава газового оборудования и условий договора. Например, для газовой плиты и колонки можно заключить договор с бесплатным и с платным заявочным ремонтом.

В первом случае условная стоимость заявочного ремонта уже включена в стоимость работ по ТО, стоимость такого договора составляет 1420 рублей в год.

Во втором случае выполнение заявочного ремонта оплачивается дополнительно по факту выполненных работ. Стоимость такого договора на 2019 год составляет 810 рублей в год. Также в рамках такого договора вы можете сделать бесплатный вызов мастера в течение месяца после проведенного ТО.

А если договор не заключать…

Отказ от заключения договора, а также отказ в доступе газовикам для проведения работ могут стать причиной приостановки газоснабжения. Помимо этого действуют еще и административные наказания.

За что могут штрафовать:

за уклонение от заключения договора о ТО;

за отказ в допуске представителя газовой службы для проведения ТО;

за уклонение от обязательной замены или обязательного диагностирования газового оборудования.

Какой штраф:

на граждан — от 1 до 2 тыс рублей;

на должностных лиц — от 5 до 20 тыс рублей;

на юридических лиц — от 40 до 100 тыс рублей.

Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит: для граждан — 10-30 тыс. рублей, должностных лиц — 50-100 тыс. рублей, юридических — 100-400 тыс. руб.

Ответственность за исправное газовое оборудование лежит на собственнике.

Необходимо следить за сроком эксплуатации газового оборудования, неукоснительно соблюдать правила газовой безопасности.

Специалисты АО «Тулагоргаз» часто сталкиваются с недоумением и недовольством со стороны граждан, когда происходит правомерное отключение газа в тех квартирах, где использование газового оборудования не соответствует нормам и угрожает жизни людей.

Относитесь благоразумно к своей жизни и жизни окружающих!

Зачем во время проверки отключают газ?

В ряде многоквартирных домов газовики проводят техническое обслуживание газового оборудования с проверкой герметичности газопроводов и временной приостановкой газа в многоквартирных домах. Цель — проверка герметичности газовых труб, выявление возможных утечек газа и их устранение.

Часто бывает так, что во время контрольной опрессовки (то есть проверки давлением воздуха газопровода в подъезде) прибор показывает, что давление падает, а значит газопровод негерметичен — где-то есть утечка газа.

Для выявления причин утечек газовикам необходимо попасть во все квартиры и проверить газовое оборудование. Ведь подать газ можно только в герметичный газопровод!

Что делать, чтобы газ был подан в максимально сжатые сроки?

В многоквартирном доме люди напрямую зависят друг от друга, поэтому важно, чтобы во время технического обслуживания все жильцы были дома и газ после приостановки был подан в максимально сжатые сроки.

Для удобства жителей в АО «Тулагоргаз» действует гибкий график работы, техническое обслуживание газовых приборов проводится по будням в вечернее время, а также по субботам.

Если жители не могут присутствовать дома в день проведения ТО, они могут заранее позвонить в «Тулагоргаз» и вызвать мастера в удобное время по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 или оставить заявку на сайте www.tulagorgaz.ru/services/zayavka-na-vyzov-slesarya.

Уточнить, когда именно в вашем доме будет проводиться проверка, можно в управляющей компании. К тому же график работ публикуется на сайте АО «Тулагоргаз».