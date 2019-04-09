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Под Алексином прошли учения МЧС по тушению природных пожаров: фоторепортаж
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Под Алексином прошли учения МЧС по тушению природных пожаров: фоторепортаж

Сотрудники спасательного ведомства просят граждан соблюдать меры предосторожности во время выездов на природу.

В Тульской области начался пожароопасный период. Причиной природного пожара может стать неосторожное обращение с огнем, небрежно брошенный окурок, детская шалость. Потушить такие пожары очень сложно – сухую и ветреную погоду огонь моментально распространяется на большие расстояния. Особую опасность представляют лесные пожары. В большинстве случаев причиной пожаров становился пресловутый человеческий фактор.

В Сотинском лесничестве под Алексином, рядом с местом проведения музыкального фестиваля «Дикая мята» прошли учения по тушению природных пожаров. В них приняли участие сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области, оперативная мобильная группа Алексинского лесничества и местные пожарные дружины. В учениях было задействовано 13 единиц техники – пожарные расчеты, полицейский автомобиль, автобус для эвакуации населения, малые лесопатрульные комплексы, аварийная газовая служба и трактор с плугом для создания защитной полосы.

По легенде, все началось с небольшого ландшафтного возгорания, затем перешедшего в лесной пожар. Участники учений отрабатывали прокладку минерализованных полос, применение встречного отжига для остановки прохождения огня, оказание помощи пострадавшим и даже задержание нарушителей общественного порядка. Условный лесной пожар был оперативно ликвидирован, учения признаны успешными.

ГУ МЧС России по Тульской области предупреждает: в весенне-летний пожароопасный период в лесах и примыкающих к ним территориях запрещается:

  • разводить костры в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев,
  • бросать горящие спички, окурки и стекло (стеклянные бутылки, банки),
  • оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы в не предусмотренных для этого местах,
  • засорять лес бытовыми, строительными, промышленными отходами и мусором.

Также запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам и другим насаждениям.

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Учения МЧС в Алексинском районе, Фото: 1
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Учения МЧС в Алексинском районе, Фото: 21
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Учения МЧС в Алексинском районе, Фото: 24
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:37 +3
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