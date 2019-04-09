Под Алексином прошли учения МЧС по тушению природных пожаров: фоторепортаж

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Сотрудники спасательного ведомства просят граждан соблюдать меры предосторожности во время выездов на природу.

В Тульской области начался пожароопасный период. Причиной природного пожара может стать неосторожное обращение с огнем, небрежно брошенный окурок, детская шалость. Потушить такие пожары очень сложно – сухую и ветреную погоду огонь моментально распространяется на большие расстояния. Особую опасность представляют лесные пожары. В большинстве случаев причиной пожаров становился пресловутый человеческий фактор.

В Сотинском лесничестве под Алексином, рядом с местом проведения музыкального фестиваля «Дикая мята» прошли учения по тушению природных пожаров. В них приняли участие сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области, оперативная мобильная группа Алексинского лесничества и местные пожарные дружины. В учениях было задействовано 13 единиц техники – пожарные расчеты, полицейский автомобиль, автобус для эвакуации населения, малые лесопатрульные комплексы, аварийная газовая служба и трактор с плугом для создания защитной полосы.

По легенде, все началось с небольшого ландшафтного возгорания, затем перешедшего в лесной пожар. Участники учений отрабатывали прокладку минерализованных полос, применение встречного отжига для остановки прохождения огня, оказание помощи пострадавшим и даже задержание нарушителей общественного порядка. Условный лесной пожар был оперативно ликвидирован, учения признаны успешными.

ГУ МЧС России по Тульской области предупреждает: в весенне-летний пожароопасный период в лесах и примыкающих к ним территориях запрещается:

разводить костры в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев,

бросать горящие спички, окурки и стекло (стеклянные бутылки, банки),

оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы в не предусмотренных для этого местах,

засорять лес бытовыми, строительными, промышленными отходами и мусором.

Также запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам и другим насаждениям.