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Tele2 теперь и в Ярославле: завершен проект по «замыканию кольца» вокруг Москвы
Фото предоставлены пресс-службой Tele 2.

Tele2 теперь и в Ярославле: завершен проект по «замыканию кольца» вокруг Москвы

4 апреля оператор Tele2 начал оказывать услуги голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета в Ярославской области.

Теперь в поездках по всем регионам Центральной части России абоненты компании смогут пользоваться качественной связью и высокоскоростным мобильным интернетом оператора.

Tele2 построила новую, современную и высокопроизводительную сеть в Ярославской области всего за один год и три месяца. Сегодня эталонные сети 4G/3G/2G развернуты на территории, где проживают около 97% населения. Качественные услуги связи доступны в Ярославле, во всех районных центрах и большинстве поселков и сел. Кроме того, Tele2 обеспечила покрытие вдоль федеральных и региональных трасс, а также в популярных местах отдыха: прибрежных зонах реки Волги, Рыбинского водохранилища и озер — Неро и Плещеево.

Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

- Ярославль стратегически важен для нашей компании. Запустив сеть в Ярославской и неделей ранее — в Ивановской области, мы завершили проект по обеспечению качественной мобильной связью и высокоскоростным мобильным интернетом жителей всех регионов Центральной России.

Сегодня оператор оказывает услуги уже в 67 регионах страны. В ТЦ «Аура» в центре Ярославля компания открыла второй в России цифровой салон Tele2, который не имеет аналогов на рынке операторской розницы. При разработке нового формата компания использовала концепцию «трижды digital» — в обслуживании, ассортименте и коммуникациях. Консультант может обслужить клиента в любой точке зала и даже принять
оплату товара с помощью планшета. Интерактивные витрины салона выводят на большой дисплей характеристики представленных гаджетов и объективные отзывы о моделях.

Для желающих оформить SIM-карту самостоятельно оператор установил SIM-терминал в ТЦ «Шоколад».

Аппарат оснащен биометрической системой распознавания лиц и позволяет
обеспечить надежное хранение и использование данных.


Директор макрорегиона «Центр» Tele2 Денис Маликов рассказал про предложения оператора, которые, к слову, хорошо знакомы жителям нашей области:

- Следуя концепции «Другие правила» мы выполняем свое обещание и регулярно запускаем инновационные и современные сервисы. Каждый из них за короткое время завоевывает популярность у миллионов пользователей по всей стране. Как результат — сегодня мы являемся трендсеттером на телеком-рынке. Наши тарифы-конструкторы дают клиентам возможность выбрать, какой пакет услуг им действительно необходим.

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