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Жителей Тульской области прививают от кори

Жителей Тульской области прививают от кори

Напомним, за три месяца на территории региона было зарегистрировано 12 случаев заболевания.

С 1 апреля в Тульской области стартовала прививочная кампания по проведению подчищающей иммунизации против кори. Планируется привить более 4 тысяч человек.

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области, по итогам первой недели прививочной кампании против кори было привито 232 человека, в том числе 61 ребенок.

Отметим, что за три месяца 2019 года в регионе зарегистрировано 12 случаев кори среди детей, не привитых по причине отказов родителей.

По вопросам профилактики кори консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37−33−25, 37−07−06.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:03 0
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