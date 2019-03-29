В Белевском районе разрушается усадьба, описанная Л. Н. Толстым в «Войне и мире»

Старинная усадьба Бэеров, расположенная в деревне Уткино Белевского района, находится в ужасном состоянии – проехать к ней довольно сложно из-за отсутствия нормальной дороги, территория заросла кустарником, а само здание постепенно разрушается. Об этом в Facebook пишут сотрудники музея белевской пастилы «Старые традиции».

После революции практически все старинные усадьбы, расположенные в Белевском районе, были уничтожены. До сегодняшнего дня «дожил» только один особняк, и сейчас он находится в состоянии, «близком к полному отсутствию».

Авдотья Петровна Елагина, в девичестве Юшкова, известна всему миру как героиня романа Толстого «Война и мир» – именно с неё Лев Николаевич Толстой писал Анну Павловну Шерер – фрейлину императрицы Марии Федоровны, чья реплика стала первым предложением бессмертного романа.

Авдотья Елагина была хозяйкой знаменитого литературно-общественного салона в Москве на Красных воротах. Именно в нём и начинается действие «Войны и мира». Имение Авдотьи Петровны находилось в деревне Уткино. Правда в те годы деревня эта была совсем в другом месте – там, где сейчас находится Петрищево, но в конце XVIII века обе деревни существовали рядом.

В 1850-х годах в месте, которое называлось Уткинской пасечкой, был выстроен новый большой каменный дом – родовое имение Елагиных. Вблизи разбили цветник и оранжерею, в которой зрели персики и виноград. В конце XIX века поместье было в собственности внучки Авдотьи Петровны, Марьи Васильевны Беэр.

После Октябрьской революции усадьбу переоборудовали под больницу – это спасло поместье от участи других «господскiхъ домовъ» Белёвского уезда. Пережило поместье и Великую Отечественную войну. В конце 80-х годов из-за пьяного кочегара зимой была разморожена система отопления – власти посчитали, что больницу проще закрыть, чем восстанавливать.

Вскоре опустела и деревня Уткино. Добраться до усадьбы теперь довольно трудно из-за отсутствия дорог. Вместо оранжерейного винограда и персиков всё вокруг заросло кустами и деревьями, а само здание постепенно разрушается.