новости
новости
Регистрация
В Белевском районе разрушается усадьба, описанная Л. Н. Толстым в «Войне и мире»

В Белевском районе разрушается усадьба, описанная Л. Н. Толстым в «Войне и мире»

Дореволюционное поместье Бэеров находится в деревне Уткино.

Старинная усадьба Бэеров, расположенная в деревне Уткино Белевского района, находится в ужасном состоянии – проехать к ней довольно сложно из-за отсутствия нормальной дороги, территория заросла кустарником, а само здание постепенно разрушается. Об этом в Facebook пишут сотрудники музея белевской пастилы «Старые традиции».

После революции практически все старинные усадьбы, расположенные в Белевском районе, были уничтожены. До сегодняшнего дня «дожил» только один особняк, и сейчас он находится в состоянии, «близком к полному отсутствию».

Авдотья Петровна Елагина, в девичестве Юшкова, известна всему миру как героиня романа Толстого «Война и мир» – именно с неё Лев Николаевич Толстой писал Анну Павловну Шерер – фрейлину императрицы Марии Федоровны, чья реплика стала первым предложением бессмертного романа.

Авдотья Елагина была хозяйкой знаменитого литературно-общественного салона в Москве на Красных воротах. Именно в нём и начинается действие «Войны и мира». Имение Авдотьи Петровны находилось в деревне Уткино. Правда в те годы деревня эта была совсем в другом месте – там, где сейчас находится Петрищево, но в конце XVIII века обе деревни существовали рядом.

В 1850-х годах в месте, которое называлось Уткинской пасечкой, был выстроен новый большой каменный дом – родовое имение Елагиных. Вблизи разбили цветник и оранжерею, в которой  зрели персики и виноград. В конце XIX века поместье было в собственности внучки Авдотьи Петровны, Марьи Васильевны Беэр.

После Октябрьской революции усадьбу переоборудовали под больницу – это спасло поместье от участи других «господскiхъ домовъ» Белёвского уезда. Пережило поместье и Великую Отечественную войну. В конце 80-х годов из-за пьяного кочегара зимой была разморожена система отопления – власти посчитали, что больницу проще закрыть, чем восстанавливать.

Вскоре опустела и деревня Уткино. Добраться до усадьбы теперь довольно трудно из-за отсутствия дорог. Вместо оранжерейного винограда и персиков всё вокруг заросло кустами и деревьями, а само здание постепенно разрушается.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:42 +8
Другие статьи по темам
Событие
старинная усадьбакультурное наследиеразрушается усадьба
Место
Тульская областьБелевский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как и чем помочь животным из тульского приюта «Континент+»?
Как и чем помочь животным из тульского приюта «Континент+»?
Грамотные финансы с АО «Россельхозбанк»
Грамотные финансы с АО «Россельхозбанк»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.