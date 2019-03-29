Как и чем помочь животным из тульского приюта «Континент+»?

Рассказываем, что требуется приюту, и куда можно передать помощь бездомышам.

Тульский приют «Континент+» уже несколько месяцев занимается отловом безнадзорных собак в Туле. Только на минувшей неделе в областном центре отловили больше 20 животных, а всего в приюте ждут своего хозяина сотни собак.

Компания реализует муниципальные контракты, но денег на содержание животных немного, поэтому питомцы будут рады любой вашей помощи.

В приют всегда требуются:

сухой и влажный корм

каши, крупы

субпродукты, обрезь

лакомства для собак

лекарства

пеленки, поводки

ошейники

игрушки

Помимо этого сейчас необходимы спреи и капли от клещей и блох.

Помочь собакам может каждый, важна даже небольшая помощь. Пачка самой дешевой гречки стоит всего 25 рублей, но она сделает жизнь животного счастливой.

Вы можете передать свою помощь непосредственно в приют. Но для тех, у кого нет такой возможности, волонтеры организовали пункты приема.

Лекарства, игрушки, поводки и ошейники можно передать в любой день в магазине «ТВОЕ» в ТЦ «Гостиный двор» на 3 этаже с 10.00 до 22.00.

Корма и крупы волонтеры забирают возле магазина SPAR на пр. Ленина, 83-б (остановка «Стадион») в день поездки в приют, т. е. 2-3 раза в неделю. Точное время и дату можно уточнить у волонтеров по тел. 8-953-971-13-28 (Юлия), 8-953-959-16-18 (Полина).

Отчет по переданной помощи ведется в группе ВКонтакте.

Куда можно перечислить финансовую помощь?

Если у вас нет возможности самим приехать в приют или отвезти корм и медикаменты, вы можете поучаствовать в судьбе собак финансово. Сбор средств осуществляется на карту волонтера Юлии:

Карта Сбербанк 4276 6600 1980 2123

Получатель: Юлия Анатольевна Пялова

Платежи переводите с пометкой «Собакам из приюта».

Финансовый отчет волонтеры ведут в группе ВКонтакте.

Но помните, что самое большое, что вы можете сделать для одиноких собак – подарить свою любовь и заботу. Познакомиться с питомцами и забрать их домой можно по адресу: : Тула, пос. Сергиевский, ул. Садовая, 1. Подробная информация по телефонам: 72-76-21, 8-963-933-35-35.

Информацию о постояльцах приюта мы также будем выкладывать в блоге «Зверье мое».