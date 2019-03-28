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Погода в Туле 29 марта: снег с дождём, ветер и до +6 градусов

Погода в Туле 29 марта: снег с дождём, ветер и до +6 градусов

Синоптики прогнозируют гололедицу и давление ниже нормы.

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью и днем осадки – дождь со снегом (по данным сайта «Метеоинфо», до 3 мм за сутки).

Ночью и утром местами гололедица. Ветер западной четверти, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -1  до -6 градусов, днём – от +1 до +6. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +5
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