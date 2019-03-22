В Туле пройдут публичные слушания по вопросам охоты на лосей и косуль

Жители Тулы могут принять участие в общественных обсуждениях по проекту материалов оценки воздействия на окружающую природную среду и обоснования объёмов изъятия охотничьих ресурсов на территории Тульской области на 2019-2020 годы.

В предстоящий сезон охоты 2019-2020 годы в регионе, в соответствии с лимитами, планируется разрешить добычу оленя, лося, косули и барсука. Ознакомиться с проектами лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов можно на сайте минприроды и по адресу: ул. Оборонная, д. 114-А. Общественные обсуждения в форме слушаний пройдут 30 апреля, в 17.00, по тому же адресу.