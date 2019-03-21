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Подъезды тульской новостройки кто-то поливает фекалиями

Подъезды тульской новостройки кто-то поливает фекалиями

У жителей нет никаких догадок, кто может это делать.

О том, что в доме №23 по ул. Пузакова завелся «тот самый Людвиг Аристархович» из популярной некогда телепередачи, жители рассказали в соцсетях. По их словам, зловонные лужи появлялись в новых подъездах уже четыре раза.

Однако с такой проблемой сталкивались не все жители, а лишь те, кто живет на 3-м, 4-м и 7-м этажах во втором и третьем подъездах.

Автор поста в соцсети заявил, что это дело рук некой управляющей компании, которая таким образом пытается «отжать» дом у нынешней УК.

Найти автора данных выходок, а, возможно, и вовсе предотвратить их повторение поможет видеонаблюдение. Решение об установке камер в самое ближайшее время жители уже приняли.

Камеры появятся в подъезде и на придомовой территории.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 20:10 +17
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