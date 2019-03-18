Где в Туле отключат свет 19 марта

С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

ул. Академика Павлова, 34-а,

ул. Мезенцева, 44 к. 4,

пр-д Энергетиков, 1-б, 2,

ул. Кирова, 28, 26 к. 1, к. 2, 32, 125-а, 30, 142-156,

ул. Замочная, 103, 105-б, 122,

ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.),

ул. Декабристов, 54-76 (чётн.), 41-а-51 (нечётн.), 94,

ул. Марата, 156,

ул. Фрунзе, 8, 10,

ул. Вересаева, 3, 3-а,

Мясново: ул. Кабакова, 56-78 (чётн.), 53-а, 59, 63,

ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6,

6-й Полюсный пр-д, 11,

9-й пр-д, 8-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.),

ул. Воздухофлотская, 48-54,

10-й пр-д, 39,

11-й пр-д, 10-39,

12-й пр-д, 9-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),

ул. 2-я Волоховская, 24-42 (чётн.), 31-39 (нечётн.),

ул. Овражная, 36-44 (чётн.),

10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123,

12-й пр-д, 61,

25-й пр-д, 17-49 (нечётн.),

31-й пр-д, 2-48 (чётн.),

16-й пр-д, 2-22 (чётн.), 5-а-25 (нечётн.),

17-й пр-д, 1-28,

18-й пр-д, 21, 27, 33, 35, 43, 40-64 (чётн.),

ул. Н. Руднева, 50, 52, 54-а, 54-б, 49,

ул. Станиславского, 16, 18, 12, 14, 20,

п. Трудовой, 51, 85-98, 104-114,

п. Победы: ул. Рабочая, 1-11, 28, 28-а, 31-40, 48-59.