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Где в Туле отключат свет 19 марта

Где в Туле отключат свет 19 марта

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

  • ул. Академика Павлова, 34-а,
  • ул. Мезенцева, 44 к. 4,
  • пр-д Энергетиков, 1-б, 2,
  • ул. Кирова, 28, 26 к. 1, к. 2, 32, 125-а, 30, 142-156,
  • ул. Замочная, 103, 105-б, 122,
  • ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.),
  • ул. Декабристов, 54-76 (чётн.), 41-а-51 (нечётн.), 94,
  • ул. Марата, 156,
  • ул. Фрунзе, 8, 10,
  • ул. Вересаева, 3, 3-а,
  • Мясново: ул. Кабакова, 56-78 (чётн.), 53-а, 59, 63,
  • ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6,
  • 6-й Полюсный пр-д, 11,
  • 9-й пр-д, 8-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.),
  • ул. Воздухофлотская, 48-54,
  • 10-й пр-д, 39,
  • 11-й пр-д, 10-39,
  • 12-й пр-д, 9-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • ул. 2-я Волоховская, 24-42 (чётн.), 31-39 (нечётн.),
  • ул. Овражная, 36-44 (чётн.),
  • 10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123,
  • 12-й пр-д, 61,
  • 25-й пр-д, 17-49 (нечётн.),
  • 31-й пр-д, 2-48 (чётн.),
  • 16-й пр-д, 2-22 (чётн.), 5-а-25 (нечётн.),
  • 17-й пр-д, 1-28,
  • 18-й пр-д, 21, 27, 33, 35, 43, 40-64 (чётн.),
  • ул. Н. Руднева, 50, 52, 54-а, 54-б, 49,
  • ул. Станиславского, 16, 18, 12, 14, 20,
  • п. Трудовой, 51, 85-98, 104-114,
  • п. Победы: ул. Рабочая, 1-11, 28, 28-а, 31-40, 48-59.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:49 +2
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