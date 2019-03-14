В Тульской области регоператоры предоставят новые скидки по «мусорной строке»

Скидка предоставляется на оплату коммунальной услуги по обращению с ТКО по объектам недвижимости, в которых никто не проживает.

С 1 марта 2019 года региональным оператором ООО «МСК-НТ» предоставляется скидка на оплату услуги по обращению с ТКО в размере 100% гражданам, имеющим в собственности неиспользуемые квартиры и/или индивидуальные жилые дома, при отсутствии постоянно и временно проживающих и зарегистрированных в жилом помещении лиц. Об этом заявила генеральный директор ООО «МСК-НТ» Елена Поволоцкая:

– На нашем сайте есть подробная информация, что нужно сделать, чтобы получить эту скидку. Все наши офисы открыты для обращений.

Данная скидка предоставляется в заявительном порядке за услуги, оказанные после 01 марта 2019 года, на период не более шести месяцев с возможностью последующего продления.

Для получения скидки жителям необходимо предоставить в АО «ОЕИРЦ» (для граждан из 22 муниципалитетов) и в ООО «Центр КРиС» (для проживающих в Новомосковске) следующие документы:

заявление на предоставление льготы,

документ, подтверждающий отсутствие в жилом помещении (жилом доме) постоянно и временно проживающих и зарегистрированных лиц,

справку из энергоснабжающей организации о помесячном объёме, потребленной в жилом помещении (жилом доме) электроэнергии за январь и февраль 2019 года,

справку из водоснабжающей организации о помесячном объёме, потребленной в жилом помещении (жилом доме) холодной воды за январь и февраль 2019 года.

При отсутствии одной из услуг, исходя из степени благоустройства дома, предоставляется соответствующая справка из ресурсоснабжающей организации.

Чтобы получить 100-процентную скидку на услугу, должны быть соблюдены следующие условия:

объём коммунальных услуг, потреблённых в январе и феврале 2019 года, не должен превышать 0,1 м3 в мес. (холодная вода) и 30 кВт/ч. в мес. (электроэнергия).

Если указанный порог расхода коммунальных ресурсов превышен, в том числе по одному из показателей, скидка не предоставляется.

Если установленные объемы по воде и электроэнергии не превышены в январе-феврале 2019 года, то собственнику предоставят скидку на последующие месяцы – не более шести! Причем потребуется подтверждение оснований для предоставления скидки в течение 30 дней после истечения периода предоставления скидки. В случае не предоставления подтверждения в указанный срок начисления возобновляются за весь неподтвержденный период.

В случае, если установленные объемы превышены в один либо несколько месяцев 6-месячного периода, скидка предоставляется только за подтвержденный отчетный период.

Если оснований для предоставления скидки больше нет, гражданин обязан обратиться к региональному оператору в течение 5 рабочих дней с момента такого прекращения с заявлением о возобновлении начислений.

О предоставлении скидки сообщил также первый замдиректора тульского филиала ООО «Хартия» Александр Фомин:

– Мы разработали механизм перерасчета платы собственникам жилых помещений, в которых по факту никто не проживает. Порядок и перечень необходимых документов будут на днях опубликованы на нашем сайте. Перерасчет будет произведен на тот период, который собственник документально подтвердит.