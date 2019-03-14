Что делать, если вы потеряли банковскую карту?

Многим знакомо неприятное чувство, когда не можешь найти свою банковскую карту. Судорожно вспоминаешь: потерял или оставил в магазине, а может, украли?

Что делать в такой ситуации и как минимизировать финансовые потери, рассказывают специалисты Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Если вы уверены, что карта не забыта дома, ее нужно срочно заблокировать, чтобы мошенники не смогли ею расплатиться. Можно позвонить по телефону горячей линии. Он указан на официальном сайте банка. Кстати, лучше заранее сохранить этот номер в своем мобильном телефоне, чтобы не разыскивать его в экстренном случае. Вам нужно будет ответить на вопросы оператора службы поддержки: назвать паспортные данные, кодовое слово или СМС-код, который пришлет вам на телефон. После этого карта будет заблокирована.

Оперативный способ – через мобильное приложение, если оно уже установлено на вашем телефоне и в нем есть опция по блокировке карты. Еще один вариант – через интернет-банк. В личном кабинете на сайте банка обычно есть опция «Заблокировать карту». Не менее быстрый способ заблокировать потерянную карту – отправить СМС (если ваш банк использует такую систему). На короткий номер банка надо отправить кодовое слово (например, «блокировка»). В ответ вы получите код, который надо снова отправить на номер банка, чтобы подтвердить действие.

И совсем уж неприятный случай, если вы лишились одновременно и карты, и телефона: вам нужно как можно скорее отправиться в ближайшее отделение банка и написать заявление о блокировке карты. Для этого вам понадобится паспорт. Сразу после блокировки карты вы можете оставить заявку на выпуск новой.