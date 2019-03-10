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Молодежка «Арсенала» одержала победу в Ростове
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Молодежка «Арсенала» одержала победу в Ростове

Встреча основных составов команд состоится сегодня, в 14.00.

Накануне дубль тульского «Арсенала» сыграл с молодежкой «Ростова». Матч состоялся на домашнем стадионе желто-синих.

Туляки вышли на поле в следующем составе: Миронов, Осипов, Ильин, Крохин, Мельников, Клементьев, Куль, Крикуненко, Сулаквелидзе, Николаев и Иванов. Стартовый состав молодежки «Ростова»: Айдаров, Карнута, Черкес, Колотиевский, Нескоромный, Захаров, Лазарев, Гулевский, Сухомлинов, Волков и Ларченков.

На 36-й минуте Крохин вошел в штрафную с правого фланга, передал мяч Ильину, а тот отправил его в ворота «Ростова» – 1:0. На третьей минуте второго тайма Осипов, после подачи мяча с углового, головой отправил его в сетку ворот соперника и увеличил преимущество.

На 90-й минуте тульский голкипер Миронов не сумел уберечь ворота от атаки «Ростова» – Петров сходу забил мяч. За четыре минуты, добавленные к основному времени матча, хозяевам поля не удалось сравнять счёт и вырваться вперёд. Эта игра стала первой победой молодежки «Арсенала» в 2019 году.

Напомним, основные составы команд сыграют в Ростове-на-Дону уже сегодня, в 14.00. Читайте текстовую трансляцию на Myslo!

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 13:10 +4
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