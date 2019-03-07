В Тульской области создадут комиссию для оценки состояния недостроев

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В нашем регионе создадут комиссию, которая будет оценивать состояние объектов незавершенного строительства и целесообразность их дальнейшего использования. Таким образом чиновники собираются сократить количество таких объектов, вне зависимости от форм собственности или в составе имущества казны Тульской области.

Соответствующее распоряжение подписано первым заместителем губернатора – председателем регионального правительства Валерием Шериным.

Из документа следует, что председателем комиссии назначен заместитель министра – директор департамента строительства министерства строительства и ЖКХ Тульской области Антон Бунин. Его заместителем – замдиректора департамента – начальник отдела имущественных отношений департамента имущественных и земельных отношений министерства имущественных отношений ТО Дмитрий Бойченко. Секретарь – главный советник министерства строительства и ЖКХ Тульской области Борис Шумилин.

Всего в состав комиссии войдут 13 человек и их коллегиальное решение будет носить рекомендательный характер.