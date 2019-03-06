Экзотическое животное в городской квартире: у тулячки дома живет обезьяна капуцин

Фото Алексея Пирязева.

Светлана Гаврилова, у которой в обычной квартире живет бурый капуцин, рассказала Myslo всё об этом питомце.

Бурый капуцин Алекса появился в доме Светланы Гавриловой из Узловой в июле прошлого года. С тех пор о покое в квартире все забыли. Это неугомонное животное сразу же завладело вниманием всех домочадцев.

– Капуцин – моя давняя мечта, – рассказывает Светлана. – Вся моя жизнь связана с животными. У меня были улитки, сахарный поссум и даже своя собственная выставка рептилий. Но капуцин – это совсем другое, интеллектуально развитое животное. Эти обезьянки умные и талантливые: хорошо обучаются, собирают пирамидки, едят ложкой. В некоторых странах их даже привлекают для помощи инвалидам, потому что их можно научить приносить необходимые предметы.

Пока Алекса еще маленькая, но уже сейчас хозяйка активно обучает её: учит запоминать предметы, решать простейшие головоломки, но это только начало. Основное развитие интеллекта у капуцинов приходится на трехлетний возраст. До этого обезьянки считаются еще детьми, взбалмошными и непоседливыми.

Просыпается Алекса около 10 утра, а ложится в полночь. Весь день она свободно перемещается по квартире, в большой клетке находится только ночью или если хозяева ненадолго отлучились в магазин.

В квартире для капуцина нет преград, эти ловкие животные могут запросто запрыгнуть на шкаф и открыть любые двери.

– Если человек принял решение завести обезьяну, он должен быть готов к тому, что придется посвящать ей всё свое время – 24 часа в сутки. У меня есть такая возможность, потому что я не работаю, – говорит Светлана. – Алекса всегда со мной, если я занимаюсь домашними делами или готовлю на кухне, она забирается ко мне на спину и наблюдает. Но может и пошалить: сорвать гардину, открыть гардероб и разбросать его содержимое по комнате. К этому тоже нужно быть морально готовым. Обезьяна в квартире, как маленький ребенок, только она не вырастет, не пойдет в школу и не станет самостоятельной. Но подарит вам много радости и своего особенного тепла.

Алекса – очень любвеобильное животное: обожает проводить время с хозяйкой, обнимает её, целует и даже делится вкусняшками. Большая порция любви достается и второму домашнему любимцу: щенку шпица – малышке Йоко.

Алекса обожает трогать пушистого питомца и даже защищает, если хозяева разговаривают с ним строго. Но всё это результат упорного труда.

– Когда Алекса появилась у нас, она была дикой, могла больно укусить. Это можно исправить только любовью, заботой и воспитанием. Обучать хорошим манерам Алексу нам пришлось несколько месяцев. Кричать и бить обезьян нельзя, от этого пострадает их психика, все огрехи в поведении исправляются только терпением и настойчивостью. Но и проявлять слабость не стоит, обезьяна воспринимает семью как стаю, и если она решит, что она вожак, всем домочадцам несдобровать.

Светлана и ее 14-летняя дочь ходят вместе с Алексой в гости и на прогулки. Обезьянка уже знает всех друзей семьи и с радостью с ними общается. А вот посторонних боится. Этого у обезьян не отнять: как бы комфортно им ни было, они всегда будут пугливыми, не перестанут бояться громких звуков, незнакомых людей и помещений.

Сейчас Алекса совсем крошка, весит всего 1,5 кг, и это несмотря на отменный аппетит.

– Ест Алекса много, рацион питания у нее совсем детский. Утром она ест кашу – с бананом или медом, между завтраком и обедом – фрукты, например яблоко, виноград, киви или грушу. На обед – мясное детское питание, а на ужин детский творожок и овощи, минимум три вида. Алекса, например, любит красный сладкий перчик, помидоры черри, брокколи и морковь. Не обходится без насекомых, зоофобусы для капуцинов – настоящее лакомство.

Соблюдать такой рацион затратно, плюс к этому каждому владельцу капуцина необходимо постоянно покупать витамины для этих животных, одежду, как минимум для холодного времени года, игрушки и подгузники. Так что можно с уверенностью сказать, что экзотические капуцины в квартире – удовольствие не из дешевых. Да и цена самих зверьков в питомниках колеблется от 120 до 200 тысяч рублей.

– Если обезьянка свободно перемещается по квартире, ей нужны подгузники, – рассказывает Светлана. – Мы покупаем обычные детские и делаем в них прорезь для хвоста. А вот с одеждой всегда сложно: Алекса маленькая, и первое время я покупала ей одежду для недоношенных детей. Но разнообразия в таких коллекциях никакого, а теплых вещей вообще нет. Тогда мы стали искать мастера, который возьмется сшить одежду для капуцина на заказ. Те, кто работает с людьми, не соглашались: слишком необычный клиент. Повезло найти нужного человека в социальных сетях. Теперь у Алексы есть собственный дизайнер одежды.

У обезьянки внушительный гардероб: несколько парных костюмов, теплый комбинезон, кофточки и штанишки и даже шапки.

Покупать новую одежду приходится часто: капуцины не отличаются аккуратностью, так что запросто могут порвать новый костюм.

– Конечно, забот хватает, но если вы любите животное, то даже их не заметите, – уверена Светлана. – Я вижу, как развивается Алекса, как она счастлива. Это тот пример, когда обезьяна комфортно чувствует себя дома. Некоторыми моментами из жизни Алексы я делюсь на своем канале на YouTube «История жизни одной обезьяны». Я выкладываю там видео, которые набирают по несколько тысяч просмотров. Люди интересуются Алексой, оставляют комментарии. Среди них есть и те, кто пишет, что обезьяна должна жить в природе, а квартира для нее – мучение. Я не согласна. Нужно понимать, что те обезьяны, которые сегодня живут в домах, родились в питомниках и жить на улице уже никогда не смогут.

Если соблюдать все необходимые условия, животному будет комфортно. И если в природе такие обезьянки живут до 20 лет, то в квартире при должном уходе – 45!



Так что если вы решите завести обезьяну, трезво оцените свои силы.

Если вы действительно готовы, берите в дом капуцина и наслаждайтесь общением с этим чудесным животным. Кошки и собаки никогда не подарят вам тех эмоций и впечатлений, что могут дать обезьяны.