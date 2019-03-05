В Тульской области в ДТП с фурой пострадали три человека

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Сегодня, 5 марта, в 2.23 на 191-м км трассы М-4 «Дон» произошло серьезное ДТП. Водитель BMW, по предварительным данным, врезался в попутную фуру «Скания».

Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали три человека — водитель BMW и два его пассажира. После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой.