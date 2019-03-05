Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Тульской области в ДТП с фурой пострадали три человека
Столкнулись BMW и «Скания».
Сегодня, 5 марта, в 2.23 на 191-м км трассы М-4 «Дон» произошло серьезное ДТП. Водитель BMW, по предварительным данным, врезался в попутную фуру «Скания».
Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали три человека — водитель BMW и два его пассажира. После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой.
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