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В Тульской области в ДТП с фурой пострадали три человека
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Тульской области в ДТП с фурой пострадали три человека

Столкнулись BMW и «Скания».

Сегодня, 5 марта, в 2.23 на 191-м км трассы М-4 «Дон» произошло серьезное ДТП. Водитель BMW, по предварительным данным, врезался в попутную фуру «Скания».

Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали три человека — водитель BMW и два его пассажира. После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:54 0
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