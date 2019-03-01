Первые весенние выходные в Туле будут облачными и снежными

По данным сайта «Метеоинфо», в субботу и воскресенье в Тульской области сохранится облачность. Ожидается небольшой снег (до 2 мм). Температура ночью – от 8 до 11 градусов мороза, днём – от 0 до -4.

Ветер северо-западный, умеренный – до десяти метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы – 730-735 мм рт. ст.