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Первые весенние выходные в Туле будут облачными и снежными

Первые весенние выходные в Туле будут облачными и снежными

Синоптики обещают умеренный переменный ветер и низкое давление.

По данным сайта «Метеоинфо», в субботу и воскресенье в Тульской области сохранится облачность. Ожидается небольшой снег (до 2 мм). Температура ночью – от 8 до 11 градусов мороза, днём – от 0 до -4.

Ветер северо-западный, умеренный – до десяти метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы – 730-735 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:52 +1
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