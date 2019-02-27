Погода в Туле 28 февраля: облачно, оттепель и мокрый снег

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно. Мокрый снег (по данным сайта «Метеоинфо» – до 3 мм), местами слабый гололед.

На дорогах гололедица, ветер юго-западный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -3 до -8 градусов. Днём – от -3 до +2. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.