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Погода в Туле 28 февраля: облачно, оттепель и мокрый снег

Погода в Туле 28 февраля: облачно, оттепель и мокрый снег

Синоптики обещают гололедицу, умеренный ветер и низкое давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно. Мокрый снег (по данным сайта «Метеоинфо» – до 3 мм), местами слабый гололед.

На дорогах гололедица, ветер юго-западный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -3 до -8 градусов. Днём – от -3 до +2. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +4
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