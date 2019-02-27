новости
новости
Регистрация
Родители смогут контролировать детей по мобильному

Родители смогут контролировать детей по мобильному

Новый сервис «Родительский контроль», который недавно запустила компания Tele2, позволяет проверять список используемых ребенком приложений.

Взрослые могут блокировать доступ к нежелательному контенту, ограничивать время работы определенных приложений и сайтов, получать статистику по сервисам.

Важная для безопасности детей функция — это возможность просматривать их маршруты в течение выбранного времени. Родители получат уведомление, если ребенок покинул привычную территорию, например, выехал за границы родного города. Взрослые также могут получать актуальную информацию о состоянии мобильного счета детей и следить за зарядом батареи.

При возникновении экстренных ситуаций дети могут нажать кнопку SOS, после чего на родительских смартфонах немедленно появится сообщение с указанием местоположения ребенка. Оператор фиксирует его координаты по мобильному приложению или радиосети.

Родителям также доступны специальные кнопки для экстренной связи с детьми — отправки сообщений «Где ты?» и «Позвони мне». После нажатия ребенком кнопки «Я тут» приложение снимет координаты и отправит родителю. Кроме того, дети могут использовать кнопки «Позвони мне» или «Пополни мой счет».

сегодня, в 09:35 +1
Другие статьи по темам
Место
Теле 2
Прочее
услуга Родительский контроль

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на ул. Кабакова ночью загорелся ВАЗ
В Туле на ул. Кабакова ночью загорелся ВАЗ
Погода в Туле 28 февраля: облачно, оттепель и мокрый снег
Погода в Туле 28 февраля: облачно, оттепель и мокрый снег
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.