Родители смогут контролировать детей по мобильному

Взрослые могут блокировать доступ к нежелательному контенту, ограничивать время работы определенных приложений и сайтов, получать статистику по сервисам.

Важная для безопасности детей функция — это возможность просматривать их маршруты в течение выбранного времени. Родители получат уведомление, если ребенок покинул привычную территорию, например, выехал за границы родного города. Взрослые также могут получать актуальную информацию о состоянии мобильного счета детей и следить за зарядом батареи.

При возникновении экстренных ситуаций дети могут нажать кнопку SOS, после чего на родительских смартфонах немедленно появится сообщение с указанием местоположения ребенка. Оператор фиксирует его координаты по мобильному приложению или радиосети.

Родителям также доступны специальные кнопки для экстренной связи с детьми — отправки сообщений «Где ты?» и «Позвони мне». После нажатия ребенком кнопки «Я тут» приложение снимет координаты и отправит родителю. Кроме того, дети могут использовать кнопки «Позвони мне» или «Пополни мой счет».