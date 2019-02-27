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Бэби-бум в Тульском экзотариуме: 47 хамелеончиков, четыре змееныша и три игрунка

Бэби-бум в Тульском экзотариуме: 47 хамелеончиков, четыре змееныша и три игрунка

Хорошие новости приходят из экзотариума.

За несколько дней в стенах Тульского экзотариума появилось на свет огромное количество малышей. Самые редкие из новорожденных – мангровые змеи, подвид Boiga dendrophila multicincta, обитающих в природных условиях только на острове Палаван (Филиппины).
 
Этот случай можно считать уникальным. Впервые в мире специалистам удалось получить потомство от змей этого вида в условиях зоопаркового разведения.
Змеёныши (а всего их четверо) полностью жизнеспособны сразу после вылупления из яиц.
 
 
Кроме Boiga dendrophila multicincta из инкубатора в «детскую» переведены и пять малышей другого подвида мангровых змей, Boiga dendrophila dendrophila, коренных обитатели острова Ява (Индонезия). 

47 трехдневных йеменских хамелеончиков удостоились отдельного вольера. И это не итоговая цифра! Всего специалисты Тульского областного экзотариума ожидают более 150 маленьких хамелеонов. 
 

 
В рядах млекопитающих тоже прибыло – вчера пара игрунок, обитающая в старом здании Тульского экзотариума, явила миру сразу троих очаровательных малышей!
 
 
Стабильное размножение животных в зоопарках свидетельствует о комфортных условиях их содержания.
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Бэби-бум в экзотариуме, Фото: 3
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:45 +7
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