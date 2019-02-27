Бэби-бум в Тульском экзотариуме: 47 хамелеончиков, четыре змееныша и три игрунка

За несколько дней в стенах Тульского экзотариума появилось на свет огромное количество малышей. Самые редкие из новорожденных – мангровые змеи, подвид Boiga dendrophila multicincta, обитающих в природных условиях только на острове Палаван (Филиппины).

Этот случай можно считать уникальным. Впервые в мире специалистам удалось получить потомство от змей этого вида в условиях зоопаркового разведения.

Змеёныши (а всего их четверо) полностью жизнеспособны сразу после вылупления из яиц.

Кроме Boiga dendrophila multicincta из инкубатора в «детскую» переведены и пять малышей другого подвида мангровых змей, Boiga dendrophila dendrophila, коренных обитатели острова Ява (Индонезия).



47 трехдневных йеменских хамелеончиков удостоились отдельного вольера. И это не итоговая цифра! Всего специалисты Тульского областного экзотариума ожидают более 150 маленьких хамелеонов.





В рядах млекопитающих тоже прибыло – вчера пара игрунок, обитающая в старом здании Тульского экзотариума, явила миру сразу троих очаровательных малышей!

Стабильное размножение животных в зоопарках свидетельствует о комфортных условиях их содержания.