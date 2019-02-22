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В субботу в тульской администрации дежурит Василий Чуриков

В субботу в тульской администрации дежурит Василий Чуриков

В воскресенье ответственным по Туле назначен Евгений Пятисоцков.

В субботу, 23 февраля, в администрации Тулы дежурит заместитель начальника главного управления по Зареченскому территориальному округу Василий Чуриков. 

В воскресенье за порядком в городе проследит начальник главного управления по Привокзальному территориальному округу Евгений Пятисоцков.   

По всем вопросам тулякам следует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: 47-20-34, 47-20-37 и 1391.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:05 +2
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