В субботу в тульской администрации дежурит Василий Чуриков

В воскресенье ответственным по Туле назначен Евгений Пятисоцков.

В субботу, 23 февраля, в администрации Тулы дежурит заместитель начальника главного управления по Зареченскому территориальному округу Василий Чуриков.

В воскресенье за порядком в городе проследит начальник главного управления по Привокзальному территориальному округу Евгений Пятисоцков.

По всем вопросам тулякам следует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: 47-20-34, 47-20-37 и 1391.