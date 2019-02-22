Погода в Туле 23 февраля: до -12 градусов, ветрено и без осадков

Синоптики обещают облачность с прояснениями и гололедицу на дорогах.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно с прояснениями. Без осадков, на дорогах гололедица.

Ветер ночью северной четверти, до 12 м/с, днём – западной четверти, от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -9 до -14, днём – от -7 до -12 градусов. Атмосферное давление – 750-755 мм рт. ст.