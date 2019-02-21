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Погода в Туле 22 февраля: снег, ветер и низкое давление

Погода в Туле 22 февраля: снег, ветер и низкое давление

Синоптики прогнозируют облачность и до шести градусов мороза.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно. Умеренный снег, местами метель (по данным сайта «Метеоинфо», до 5 мм).

Ветер юго-западный, западный  7-12 м/с, днем местами порывы до 15  метров в секунду. Столбик термометра ночью и днём будет находиться в диапазоне от -1 до -6 градусов. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +2
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