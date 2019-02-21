Погода в Туле 22 февраля: снег, ветер и низкое давление

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе будет облачно. Умеренный снег, местами метель (по данным сайта «Метеоинфо», до 5 мм).

Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 метров в секунду. Столбик термометра ночью и днём будет находиться в диапазоне от -1 до -6 градусов. Атмосферное давление низкое – 730-735 мм рт. ст.