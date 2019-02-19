Тульский «киборг» вшил себе в руку очередной чип

Фото Дмитрия Дзюбина и из архива героя публикации.

Теперь все явки-пароли от соцсетей и прочие секретные вещи у него всегда при себе.

Myslo уже рассказывал историю Константина Бочарова, который вшил себе в руку RFID-чип, чтобы открывать подъездную дверь. В сети его прозвали «тульским киборгом».

Но на этом Костя не остановился. Недавно он вживил себе в руку еще одно электронное устройство — NFC-чип. Пока эта штука помогает ему «запомнить» пароли от соцсетей, «добавить в избранное» понравившиеся или важные интернет-страницы: в смартфоне этой информации больше нет. Подносишь руку к смартфону — залогинился «ВКонтакте».

— Это что получается, — спрашиваю Константина, — можно так запрограммировать чип, что утром проснулся, взял в руки телефон и ты уже на Myslo?

– Точно! И так можно! — улыбается Бочаров. — Кто-то смеется над моими экспериментами, а я как человек, увлекающийся электроникой, считаю, что это круто. Мой смартфон взломать нельзя — всё у меня в руке, всегда при себе.

Что такое RFID и NFC?

RFID (Radio Frequency Identification — радиочастотная идентификация) — технология бесконтактного обмена данными, основанная на использовании радиочастотного электромагнитного излучения. Сфера применения RFID-технологий широка: системы контроля и управления доступом, в транспортной логистике и медицине (например, отслеживать состояние и перемещения пациентов), дистанционное управление чем-либо, системы управления багажом, опознавание животных и др.

NFC (Near field communication — «коммуникация ближнего поля», «ближняя бесконтактная связь») — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая дает возможность бесконтактного обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 см.

С чего всё началось

Чипами Константин заинтересовался, когда его друг собирал электробайк и искал удобную систему бесключевого доступа. Константин, электронщик, такую систему ему нашел. Заодно и себе прикупил чип, чтобы открывать домофон. И — вшил в руку.

Константин Бочаров — С детства увлекался электроникой и всегда хотел быть частью технического прогресса. И вот мне выпала возможность сделать технический прогресс частью себя!

Такие операции проводятся даже без обезболивающего. Операция проста, как три копейки: чип помещен в «шприц» с иглой, и поместить его в мягкие ткани можно легко и почти безболезненно.

Подходящее место для чипа Константин нашел между большим и указательным пальцами руки — там чипы не будут мешать.

Чип помещен в специальный корпус, который человеческий организм не отторгает. Спустя несколько дней после установки «киборг» вообще забыл, что чип внутри, — мелкое устройство не ощущается никак.

У чипов разные частоты, что позволяет располагать их в непосредственной близости друг от друга, то есть в одной руке.

Первый чип помогает обладателю открывать домофонную дверь. Ключ, конечно, тоже невелик, но его же можно потерять. А тут — нет. Ну и дверь в подъезд открывается крайне эффектно!

Явки-пароли держу «в кулаке»

Теперь у Бочарова два чипа. Первый — ключ, второй — записная книжка для паролей.

В самом смартфоне ничего не сохраняется. Всё в руке. Константин кладет смартфон на руку, и на экран выводится список паролей. Вот примерно такой (естественно, на скриншоте пароли выдуманные):

Один тап по экрану, и Константин заходит на нужную страницу.

Думаете, «из-за такой ерунды» не стоило руку дырявить? На самом деле у чипа много возможностей, тут как запрограммируешь. Для RFID нужен программатор — отдельное устройство, NFC-чип можно программировать с телефона, не прибегая к отдельному устройству.

В планах тульского «киборга» было платить с помощью NFC-метки в магазинах без использования карты или смартфона. Но пока это невозможно.

– На сегодняшний день пока всё еще нет возможности использовать NFC-метки в качестве банковской карты, — рассказывает Константин. — Есть умельцы, имплантирующие себе обрезки банковских карт, но не стоит забывать про ограниченный срок действия последних (как правило, 3 года). То есть каждые 3 года придется удалять старую карту и имплантировать новую. На это мало кто пойдет. Так что ждем развития технологий и решения правовых вопросов с банками.