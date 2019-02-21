Ночью тульские улицы будут расчищать 115 единиц техники

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В ночь с 21 на 22 февраля будут работать 115 единиц техники и 21 сотрудник АО «Спецавтохозяйство». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Вывоз снега будут проводить восемь бригад рабочих «Спецавтохозяйства». Работы пройдут на проспекте Ленина, улицах Пушкинской и Советской, в историческом центре Тулы.

Дороги, тротуары и остановки общественного транспорта обработают противогололедным реагентом.