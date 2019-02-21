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Какие улицы Тулы останутся без электричества 22 февраля

Какие улицы Тулы останутся без электричества 22 февраля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:

  • ул. Ф. Энгельса, 34, 36, 38, 42, 44-а, 44-б, 46,
  • ул. Гоголевская, 51-а,
  • пр-т Ленина, 50, 52,
  • 2-й пр-д Расковой, 2-28 (чётн.), 3-27 (нечётн.),
  • 3-й пр-д Расковой, 1-27 (нечётн.),
  • 3-й пр-д Расковой, 1-27 (нечётн.), 2-24 (чётн.),
  • ул. Фучика, 33-43 (нечётн.),
  • ул. Яблочкова, 15-21 (нечётн.), 54-а, 99,
  • ул. Дальняя, 47-57-а (нечётн.), 50-64 (чётн.),
  • ул. Лобачевского, 1-б,
  • ул. Академика Павлова, 21-53 (нечётн.), 16-32 (чётн.),
  • пр-д Южный, 4-10 (чётн.), 3-7 (нечётн.),
  • пер. Южный, 15-35 (нечётн.), 20-36 (чётн.),
  • ул. Пархоменко, 52-72 (чётн.), 51-63 (нечётн.),
  • п. Горелки: ул. Фестивальная, 50-110-а (чётн.),
  • пер. Грачевский, 1-18,
  • Мясново: ул. Кабакова, 77-а, 79,
  • ул. М. Жукова, 6-а, 10, 10-а, 10-б, 12, 12-а, 14, 14-а, 14-б, 14-в, 14-г,
  • 4-й пр-д, 33-41 (нечётн.), 42-48 (чётн.),
  • 3-й пр-д, 31-43 (нечётн.), 38,
  • ул. Кооперативная, 14-18-ж (чётн.), 7-13 (нечётн.),
  • ул. Воздухофлотская, 23-31 (нечётн.),
  • ул. Рогова, 12, 15, 21, 25, 30,
  • ул. Профсоюзная, 15-а,
  • п. Косая Гора: ул. Луговая, 1-13.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:53 +2
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