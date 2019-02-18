новости
новости
Регистрация
Жительница Липок после падения дочери на уроке требует от школы 500 тысяч рублей

Жительница Липок после падения дочери на уроке требует от школы 500 тысяч рублей

Женщина считает, что в образовательном учреждении ребёнку не оказали надлежащую медицинскую помощь.

Киреевский районный суд принял к производству исковое заявление о компенсации морального вреда, поданное жительницей Липок в интересах несовершеннолетней дочери.

Женщина рассчитывает получить от Липковского центра образования №1 полмиллиона рублей. По словам истицы, 9 октября прошлого года её дочь, играя на уроке физкультуры в баскетбол, споткнулась, упала и ударилась головой.

Узнав о случившемся, родители обратились за помощью в медицинское учреждение. Мать девочки считает, что сотрудники Центра образования №1 причинили ребёнку физические и нравственные страдания, не оказав вовремя необходимую помощь.

Женщина просит взыскать с МКОУ «Липковский центр образования №1» компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. На первом судебном заседании были опрошены свидетели, следующее состоится 1 марта.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:36 +1
Другие статьи по темам
Событие
школьница упала на уроке физкультурысудебное разбирательствокомпенсация морального вредасудисковое заявление
Место
Тульская областьКиреевский районЛипки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

С фасада многоэтажки на улице Металлургов в Туле осыпаются кирпичи
С фасада многоэтажки на улице Металлургов в Туле осыпаются кирпичи
Губернатор поручил Авилову подумать над прямым маршрутом от Левобережного до «Тулачермета»
Губернатор поручил Авилову подумать над прямым маршрутом от Левобережного до «Тулачермета»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.