Жительница Липок после падения дочери на уроке требует от школы 500 тысяч рублей

Женщина считает, что в образовательном учреждении ребёнку не оказали надлежащую медицинскую помощь.

Киреевский районный суд принял к производству исковое заявление о компенсации морального вреда, поданное жительницей Липок в интересах несовершеннолетней дочери.

Женщина рассчитывает получить от Липковского центра образования №1 полмиллиона рублей. По словам истицы, 9 октября прошлого года её дочь, играя на уроке физкультуры в баскетбол, споткнулась, упала и ударилась головой.

Узнав о случившемся, родители обратились за помощью в медицинское учреждение. Мать девочки считает, что сотрудники Центра образования №1 причинили ребёнку физические и нравственные страдания, не оказав вовремя необходимую помощь.

Женщина просит взыскать с МКОУ «Липковский центр образования №1» компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей. На первом судебном заседании были опрошены свидетели, следующее состоится 1 марта.