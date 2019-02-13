новости
новости
Регистрация
За ночь в Туле выпало 22% месячной нормы осадков
Фото из архива Myslo.

За ночь в Туле выпало 22% месячной нормы осадков

Это 6 см снега.

По данным Тульского гидрометцентра, в Туле за ночь выпало 6 см снега, что составляет 22% месячной нормы осадков.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, сегодня днем тульские улицы от снега будут расчищать 124 единицы техники и 128 человек. Территорию Большой Тулы чистят 37 единиц техники. Уборка населенных пунктов от снега ведется круглосуточно.

Рассказать о неубранной придомовой территории или улице в городе, населенном пункте можно в разделе «Реши проблему» на портале «Открытый регион 71». После обращения убрать снег обязаны в течение двух дней.

Также с жалобой на неубранный снег горожане могут обратиться в ЕДДС по телефонам: 47-20-34, 47-20-37 либо на короткий номер: 1391.

Кроме того, сообщить о неубранном снеге туляки могут в управление по административно-техническому надзору, тел. 56-01-28.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:47 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
снеграсчистка дорог от снегаосадки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на пересечении улиц Болдина и Мира произошло ДТП
В Туле на пересечении улиц Болдина и Мира произошло ДТП
По факту нападения на общественника из Суворова полиция возбудила уголовное дело
По факту нападения на общественника из Суворова полиция возбудила уголовное дело
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.