За ночь в Туле выпало 22% месячной нормы осадков

Фото из архива Myslo.

По данным Тульского гидрометцентра, в Туле за ночь выпало 6 см снега, что составляет 22% месячной нормы осадков.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, сегодня днем тульские улицы от снега будут расчищать 124 единицы техники и 128 человек. Территорию Большой Тулы чистят 37 единиц техники. Уборка населенных пунктов от снега ведется круглосуточно.

Рассказать о неубранной придомовой территории или улице в городе, населенном пункте можно в разделе «Реши проблему» на портале «Открытый регион 71». После обращения убрать снег обязаны в течение двух дней.

Также с жалобой на неубранный снег горожане могут обратиться в ЕДДС по телефонам: 47-20-34, 47-20-37 либо на короткий номер: 1391.

Кроме того, сообщить о неубранном снеге туляки могут в управление по административно-техническому надзору, тел. 56-01-28.