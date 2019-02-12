В тульской школе искусств им. Галынина в туалет пускают только по паспорту

В редакцию обратилась тулячка, бабушка ученицы детской школы искусств им. Галынина, что в Туле на ул. Первомайской, 26.

– Моя внучка занимается в этой школе не первый год. Так получилось, что сегодня на занятия привела ее я. Два часа ждала в холле. Сразу после уроков, не заезжая домой, мы собирались ехать в Москву по делам. Ну, сами понимаете, перед дорогой надо зайти в туалет. Нормальная потребность. Но, оказывается, в этом учреждении для родителей, ожидающих детей с уроков, туалеты недоступны.

- По распоряжению директора в туалеты взрослых не пускаем! - отрезала вахтёр на входе.

На все разумные доводы, по словам тулячки, ей отвечали однозначно – не положено! Потом вахтерша смягчилась и разрешила пройти при предъявлении паспорта, если ребёнку меньше 5 лет. Причём здесь возраст ребёнка, если в туалет хотела бабушка?

Паспорта у бабушки с собой не оказалась, да и внучке уже 7 лет.

Поэтому пришлось идти за разрешением в кабинет директора, где секретарь, узнав о проблеме, проводила бабушку в туалет.

– Кто установил такие бесчеловечные правила в детском учебном заведении? Что это - самоуправство вахтера или действительно распоряжение начальства? Говорят, уровень цивилизованности общества определяется отношением к детям, старикам и чистотой общественных туалетов. У нас в Туле, похоже, с этим большие проблемы.

Заметим, что, например, в Америке за такой ответ вполне можно угодить за решетку. Там, если приспичило, можно зайти в любой офис, кафе, ресторан и попроситься в туалет. Никто не посмеет отказать. И не потому, что это подсудное дело. Просто там считают, что с этого и начинается уважение к человеку.

P. S. Мы направили официальный запрос в управление образования администрации Тулы Татьяне Золотовой с просьбой прокомментировать правила, установленные в детской школе искусств им. Галынина. Ответ обязательно опубликуем.