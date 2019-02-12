Погода в Туле 13 февраля: снег с дождём, туман и до +2

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность и осадки – снег с дождём (по данным сайта «Метеоинфо» – до 14 мм).

Местами туман и гололед. Ветер юго-восточный с переходом днем на западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью и днём – от -3 до +2 градусов. Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.