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Погода в Туле 13 февраля: снег с дождём, туман и до +2

Погода в Туле 13 февраля: снег с дождём, туман и до +2

Синоптики обещают гололед и порывистый ветер.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе ожидается облачность и осадки – снег с дождём (по данным сайта «Метеоинфо» – до 14  мм).

Местами туман и гололед. Ветер юго-восточный с переходом днем на западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью и днём – от -3 до +2 градусов. Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +4
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