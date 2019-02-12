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В Тульской области стартовал проект «Урок литературы в театре»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В Тульской области стартовал проект «Урок литературы в театре»

Школьникам показали пьесу «Нахлебник» по мотивам произведения Ивана Тургенева.

В Тульском академическом театре драмы состоялся показ первого в этом году спектакля в рамках проекта «Урок литературы в театре» – более 100 школьников увидели на малой сцене пьесу «Нахлебник» по произведению И. С. Тургенева. После просмотра ребята вместе с преподавателями и артистами обсудили спектакль. 

По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, когда вместе собираются преподаватели литературы, режиссер и школьники, начинается живая дискуссия, которая дает ребятам возможность не просто ознакомиться с сюжетом, а глубоко проникнуть в суть литературного произведения.

На сцене Тульского драматического театра «литературные уроки» проходят с  2016 года, а 16 марта в новомосковском филиале театра состоится премьера спектакля «Маленькие трагедии» по произведениям А. С. Пушкина. Спектакль приурочен к 220-летию со дня рождения писателя и поэта.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:16 +4
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