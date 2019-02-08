Как жителям Тульской области избежать двойной уплаты налога на недвижимое имущество

Зачастую в налоговых уведомлениях, полученных гражданами, числятся «лишние» объекты налогообложения, отчего возникает вопрос о порядке действий в данной ситуации.

Почему так происходит?

В качестве идентификатора объекта недвижимости выступает уникальный кадастровый номер. Именно его присвоение и внесение сведений о недвижимости является подтверждением факта существования недвижимости, а значит и имущественных прав на нее.

Однако, из-за того, что ранее учет и государственная регистрация прав на недвижимость проходила не в единой базе, а изначально в органах местного самоуправления, а затем в органах государственной регистрации, мог возникать двойной кадастровый учет одного объекта недвижимости, поскольку в государственный кадастр начали вноситься данные об одних и тех же участках, но под разными кадастровыми номерами.

Кадастровой палатой по Тульской области на постоянной основе ведутся работы по сопоставлению сведений Единого государственного реестра недвижимости (далее — ЕГРН).

При проведении проверки базы данных ЕГРН выявляются факты наличия дублирующихся сведений об одном и том же объекте недвижимости. При выявлении факта двойного учета сведений в ЕГРН об объекте недвижимости осуществляется анализ сведений о таких объектах, а также принимается решение о приоритетности того или иного объекта. При этом приоритетным является тот объект, в отношении которого осуществлена государственная регистрация права (обременения).

В том случае, если будет выявлено наличие двойного учета сведений об объекте недвижимости в ЕГРН, заинтересованные лица могут обратиться в Учреждение с письменным обращением, содержащим информацию о необходимости устранения двойного учета с указанием дублирующихся кадастровых номеров объекта недвижимости.

По итогам 2018 года Учреждением исключено из реестра более 10,5 тысяч объектов недвижимости, по которым был выявлен двойной учет сведений.

Сведения ЕГРН об объектах недвижимости содержатся в общедоступном информационном ресурсе «Публичная кадастровая карта». С помощью данного ресурса любое лицо может бесплатно проверить наличие сведений об объекте недвижимости в ЕГРН. При этом необходимо учитывать, что обновление сведений на информационном ресурсе «Публичная кадастровая карта» осуществляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии еженедельно.