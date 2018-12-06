Специалисты Пенсионного Фонда рассмотрят обращения туляков

В День Конституции в Тульской области состоится общерегиональный день приёма граждан – жители смогут обратиться к уполномоченным лицам государственных ведомств и учреждений по различным вопросам.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Тульской области также примет участие в этом мероприятии – прием будет проводиться по адресу: г. Тула, ул. Л. Толстого, д. 107, кабинет 105, с 12 до 20 часов. Телефон для справок: 32-18-14.

Прием граждан будет осуществляться также во всех территориальных органах Пенсионного Фонда в Тульской области.