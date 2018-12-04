Туляков просят помочь в поисках пропавшего мужчины

Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно, вы видели этого человека.

Игорь Николаевич Сусакин 1 декабря ушел из дома в Туле в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Пропавшему мужчине 39 лет. К его поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 175 см, крупного телосложения, глаза голубые, лысый.

Был одет: красный пуховик, синие джинсы, черные ботинки, черная шапка.

Если вам что-либо известно о местонахождении Игоря Сусакина, звоните по телефонам 8 (800)700−54−54 или 02; 102.