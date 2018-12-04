новости
новости
Регистрация
Туляков просят помочь в поисках пропавшего мужчины

Туляков просят помочь в поисках пропавшего мужчины

Внимательно посмотрите на фотографию. Возможно, вы видели этого человека.

Игорь Николаевич Сусакин 1 декабря ушел из дома в Туле в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Пропавшему мужчине 39 лет. К его поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы: рост 175 см, крупного телосложения, глаза голубые, лысый.

Был одет: красный пуховик, синие джинсы, черные ботинки, черная шапка.

Если вам что-либо известно о местонахождении Игоря Сусакина, звоните по телефонам 8 (800)700−54−54 или 02; 102.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:48 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
пропал мужчинапоиск пропавшихпоисковый отряд Лиза Алерт

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как зарегистрировать двор в собственность жильцов
Как зарегистрировать двор в собственность жильцов
Новые формы заявлений о регистрации и снятии с учета ККТ
Новые формы заявлений о регистрации и снятии с учета ККТ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.