В Тульской области заметно подорожали частные дома

Прирост с начала года составил 14,6%.

С начала года цены на частные домовладения упали на 8,7% в среднем по стране. Специалисты федерального портала «Мир квартир» провели исследования по 80 регионам страны. Средний дом россиянина стоит 4,7 млн рублей.

Самые дорогие дома, ожидаемо, в Москве. Средний отдельно стоящий дом в столице стоит 17 231 558 рублей. Самые дешевые — в Кемеровской области. Их стоимость 1 729 983 рублей.

Тульская область расположилась в рейтинге регионов на 31 месте. Эксперты подсчитали, что частный дом у нас можно купить за 4 285 583 рублей.

Кроме того, Тульская область вошла в топ-5 регионов, где цены на частную недвижимость с начала года заметно выросли — на 14,6%.

Подробный рейтинг можно посмотреть здесь.