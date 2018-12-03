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Владимир Груздев поздравил юристов с профессиональным праздником

Владимир Груздев поздравил юристов с профессиональным праздником

Председатель Правления Ассоциации юристов России отметил, что специалисты в области права играют важную и особую роль в государстве и обществе.

3 декабря в России свой профессиональный праздник отмечают юристы. С праздником коллег поздравил председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Поздравление коллегам-юристам от имени Ассоциации и лично Владимира Груздева размещено на сайте общественной организации:

 

Уважаемые коллеги!

От имени Ассоциации юристов России и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем юриста!

Юридическая деятельность – важнейшая работа, многие аспекты которой регулируются правом и морально-этическими нормами. Профессиональные юристы в современной России не ограничиваются лишь юриспруденцией, их можно встретить и в политике, и в экономике, и в социальной сфере.

Сегодня роль юристов в решении важнейших задач развития России объективно растет, ее невозможно приуменьшить, она многогранна – это разработка необходимых стране законов и новых подзаконных актов, противодействие коррупции, обеспечение качественной правоприменительной практики и подготовка квалифицированных кадров.

Специалисты в области права играют важную и особую роль в государстве и обществе. Благодаря им исполняется закон, защищаются интересы, права и свободы граждан, повышается уровень правовой культуры.

Уверен, что у профессии юриста прекрасное будущее, эффективность правовой работы будет только расти, а энергия и потенциал российских юристов позволят успешно справляться с поставленными задачами любой сложности.

Желаю вам дальнейших успехов, новых профессиональных достижений и побед!

Председатель Правления Ассоциации юристов России В.С. Груздев.

По традиции в этот день пройдет торжественная церемония вручения высшей юридической премии «Юрист года». Лауреатами премии становятся ведущие представители профессии, чьи заслуги в области юридической науки и практики имеют колоссальное значение для государства и общества.

Онлайн-трансляция мероприятия начнется в 17.00 на сайте и в пабликах АЮР.

Myslo присоединяется к поздравлениям. Желаем юристам успехов и новых побед!

сегодня, в 10:45
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