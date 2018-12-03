Владимир Груздев поздравил юристов с профессиональным праздником
Председатель Правления Ассоциации юристов России отметил, что специалисты в области права играют важную и особую роль в государстве и обществе.
Уважаемые ветераны права!— Владимир Груздев (@GruzdevVladimir) 3 декабря 2018 г.
Дорогие коллеги!
С профессиональным праздником вас - с Днём Юриста!!! pic.twitter.com/TFvsNpvRch
Уважаемые коллеги!
От имени Ассоциации юристов России и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем юриста!
Юридическая деятельность – важнейшая работа, многие аспекты которой регулируются правом и морально-этическими нормами. Профессиональные юристы в современной России не ограничиваются лишь юриспруденцией, их можно встретить и в политике, и в экономике, и в социальной сфере.
Сегодня роль юристов в решении важнейших задач развития России объективно растет, ее невозможно приуменьшить, она многогранна – это разработка необходимых стране законов и новых подзаконных актов, противодействие коррупции, обеспечение качественной правоприменительной практики и подготовка квалифицированных кадров.
Специалисты в области права играют важную и особую роль в государстве и обществе. Благодаря им исполняется закон, защищаются интересы, права и свободы граждан, повышается уровень правовой культуры.
Уверен, что у профессии юриста прекрасное будущее, эффективность правовой работы будет только расти, а энергия и потенциал российских юристов позволят успешно справляться с поставленными задачами любой сложности.
Желаю вам дальнейших успехов, новых профессиональных достижений и побед!
Председатель Правления Ассоциации юристов России В.С. Груздев.
По традиции в этот день пройдет торжественная церемония вручения высшей юридической премии «Юрист года». Лауреатами премии становятся ведущие представители профессии, чьи заслуги в области юридической науки и практики имеют колоссальное значение для государства и общества.
Онлайн-трансляция мероприятия начнется в 17.00 на сайте и в пабликах АЮР.
Myslo присоединяется к поздравлениям. Желаем юристам успехов и новых побед!