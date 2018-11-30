В декабре туляки смогут попасть на приём к руководителям служб областного УМВД

Утверждён график приёма граждан руководящим составом и ответственными работниками УМВД России по Тульской области на следующий месяц. Обращения туляков рассмотрят:

5 декабря, с 15.00 до 17.00, 12 декабря, с 12.00 до 20.00, пр-т Ленина, д. 83 – зам. начальника – начальник полиции УМВД России по Тульской области Роман Корсаков. Телефон для записи: 32-21-12.

24 декабря, с 10.00 до 12.00, пр-т Ленина, д. 83 – заместитель начальника УМВД России по Тульской области Владимир Давыдов. Телефон для записи: 32-21-12.

12 декабря, с 12.00 до 20.00, 25 декабря, с 15.00 до 20.00, ул. Степанова, д. 29-А – начальник следственного управления Игорь Лопушанский. Телефон для записи: 32-44-78.

1 декабря, с 9.00 до 12.00, 24 декабря, с 10.00 до 12.00, пр-т Ленина, д. 83 – заместитель начальника полиции по оперативной работе Сергей Маслюченко. Телефон для записи: 35-05-83, 32-21-12.

20 декабря, с 17.00 до 20.00, пр-т Ленина, д. 83 – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Максим Кузнецов. Телефон для записи: 32-21-12.

19 декабря, с 10.00 до 12.00, пр-т Ленина, д. 83 – начальник управления по работе с личным составом Сергей Юдин. Телефон для записи: 32-38-34.

17 декабря, с 10.00 до 12.00, ул. Тимирязева, д. 13 – начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности Олег Моисеев. Телефон для записи: 32-35-70.

25 декабря, с 10.00 до 12.00, пр-т Ленина, д. 83 – начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции Иван Зайцев. Телефон для записи: 32-33-04.

19 декабря, с 17.00 до 20.00, ул. Советская, д. 110 – врио начальника УГИБДД УМВД России по Тульской области Игорь Пекулов. Телефон для записи: 32-45-03.

18 декабря, с 10.00 до 12.00, пр-т Ленина, д. 53 – начальник отдела организации дознания Галина Детинова. Телефон для записи: 32-28-21.

19 декабря, с 15.00 до 17.00, ул. Болдина, д. 47-А – начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области Евгений Старцев, телефон для записи: 32-05-83

18 декабря, с 15.00 до 19.00, ул. Жуковского, д. 34 – начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области Денис Оськин. Телефон для записи: 32-07-16.

10 декабря, с 10.00 до 12.00, 24 декабря, с 17.00 до 20.00, пр-т Ленина, д. 53 – начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Юрий Скиба, телефон для записи: 32-28-71.