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В декабре туляки смогут попасть на приём к руководителям служб областного УМВД

В декабре туляки смогут попасть на приём к руководителям служб областного УМВД

Необходима предварительная запись.

Утверждён график приёма граждан руководящим составом и ответственными работниками УМВД России по Тульской области на следующий месяц. Обращения туляков рассмотрят:

  • 5 декабря, с 15.00 до 17.00, 12 декабря, с 12.00 до 20.00, пр-т Ленина, д. 83 – зам. начальника – начальник полиции УМВД России по Тульской области Роман Корсаков. Телефон для записи: 32-21-12.
  • 24 декабря, с 10.00 до 12.00, пр-т Ленина, д. 83 – заместитель начальника УМВД России по Тульской области Владимир Давыдов. Телефон для записи: 32-21-12.
  • 12 декабря, с 12.00 до 20.00, 25 декабря, с 15.00 до 20.00, ул. Степанова, д. 29-А – начальник следственного управления Игорь Лопушанский. Телефон для записи: 32-44-78.
  • 1 декабря, с 9.00 до 12.00, 24 декабря, с 10.00 до 12.00, пр-т Ленина, д. 83 – заместитель начальника полиции по оперативной работе Сергей Маслюченко. Телефон для записи: 35-05-83, 32-21-12.
  • 20 декабря, с 17.00 до 20.00, пр-т Ленина, д. 83 – заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Максим Кузнецов. Телефон для записи: 32-21-12.
  • 19 декабря, с 10.00 до 12.00, пр-т Ленина, д. 83 – начальник управления по работе с личным составом Сергей Юдин. Телефон для записи: 32-38-34.
  • 17 декабря, с 10.00 до 12.00, ул. Тимирязева, д. 13 – начальник оперативно-розыскной части собственной безопасности Олег Моисеев. Телефон для записи: 32-35-70.
  • 25 декабря, с 10.00 до 12.00, пр-т Ленина, д. 83 – начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции Иван Зайцев. Телефон для записи: 32-33-04.
  • 19 декабря, с 17.00 до 20.00, ул. Советская, д. 110 – врио начальника УГИБДД УМВД России по Тульской области Игорь Пекулов. Телефон для записи: 32-45-03.
  • 18 декабря, с 10.00 до 12.00, пр-т Ленина, д. 53 – начальник отдела организации дознания Галина Детинова. Телефон для записи: 32-28-21.
  • 19 декабря, с 15.00 до 17.00, ул. Болдина, д. 47-А – начальник управления по контролю за оборотом  наркотиков УМВД России по Тульской области Евгений Старцев, телефон для записи: 32-05-83
  • 18 декабря, с 15.00 до 19.00, ул. Жуковского, д. 34 – начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Тульской области Денис Оськин. Телефон для записи: 32-07-16.
  • 10 декабря, с 10.00 до 12.00, 24 декабря, с 17.00 до 20.00, пр-т Ленина, д. 53 – начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Юрий Скиба, телефон для записи: 32-28-71.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:53 +2
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