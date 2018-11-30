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Тульские первоклашки побывали в гостях у спецназовцев УФСИН
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области

Тульские первоклашки побывали в гостях у спецназовцев УФСИН

Инициатором акции стал один из сотрудников подразделения.

В отделе специального назначения «Гриф» УФСИН России по Тульской области прошла патриотическая акция «Вместе с папой на работу». Инициатором мероприятия выступил один из бойцов отряда, дочь которого учится в первом классе одной из тульских гимназий.

Дмитрий Козлов давно хотел рассказать своей дочери Ангелине и ее одноклассникам о своей службе в спецназе. Он предложил устроить для первоклашек экскурсию на базу отдела специального назначения «Гриф», приурочив ее к 27-й годовщине со дня создания подразделения.

Юных гостей встретил начальник отдела Сергей Исаев. Он провел для малышей экскурсию по базе и рассказал о работе и заслугах ОСН «Гриф». Затем ребятам показали небольшой фильм об участии «грифовцев» в реальных операциях и различных учениях.

Особый интерес у первоклашек вызвала выставка оружия и экипировки спецназовцев. Каждый смог примерить и взять в руки боевой щит. Дети поблагодарили силовиков за гостеприимство, а те пожелали им успехов в учёбе и пригласили на службу после окончания школы.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 −1
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