В Новомосковске суд на 70 суток закрыл ларек с шаурмой

Сотрудники Роспотребнадзора вместе с представителями прокуратуры проверили ларек по продаже шаурмы, расположенный на улице Мира в Новомосковске. Выявлены серьёзные нарушения санитарных норм – помещение требует ремонта, чистота не поддерживается, нарушен режим мытья и правила хранения посуды, кухонная утварь не промаркирована.

Лаваш хранится вместе с сырым мясом, сливочное масло – рядом с сырой рыбой. В торговой точке нет документов на продовольственное сырье, обработка сырых и готовых продуктов ведётся на одном столе, отсутствуют дезинфицирующие средства и договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ.

По результатам проверки составлен протокол о временном запрете деятельности. Решением суда деятельность организации общественного питания приостановлена на 70 суток.