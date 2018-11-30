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В Новомосковске суд на 70 суток закрыл ларек с шаурмой

В Новомосковске суд на 70 суток закрыл ларек с шаурмой

В заведении общепита не соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы.

Сотрудники Роспотребнадзора вместе с представителями прокуратуры проверили ларек по продаже шаурмы, расположенный на улице Мира в Новомосковске. Выявлены серьёзные нарушения санитарных норм – помещение требует ремонта, чистота не поддерживается, нарушен режим мытья и правила хранения посуды, кухонная утварь не промаркирована.

Лаваш хранится вместе с сырым мясом, сливочное масло – рядом с сырой рыбой. В торговой точке нет документов на продовольственное сырье, обработка сырых и готовых продуктов ведётся на одном столе, отсутствуют дезинфицирующие средства и договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ.

По результатам проверки составлен протокол о временном запрете деятельности. Решением суда деятельность организации общественного питания приостановлена на 70 суток.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:19 +3
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