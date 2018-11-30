Игорь Тальков-младший заявил о клевете в СМИ: «Я не пью с 2014 года»

Кадр из видео

На своем youtube-канале музыкант выложил опровержение, обвинив во всем «Средства массовой деградации».

Сегодня, 30 ноября, многие СМИ распространили информацию о задержании сына Игоря Талькова. Сообщалось, что он был остановлен инспекторами ДПС и якобы находился за рулем своего внедорожника в нетрезвом виде.

По данным СМИ, инспекторы почувствовали запах алкоголя и предложили Талькову пройти медосвидетельствование, но тот отказался. На мужчину составлен административный протокол по статье 12.8 КоАП. Санкции статьи предусматривают штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем.

Несколькими часами позднее Игорь Тальков-младший выложил на своем youtube-канале видео, в котором факт задержания не отрицает, но объясняет это тем, что до него «постоянно докапываются».

- Меня действительно тормознули, и я отказался ехать сдавать кровь. Принципиально отказался, потому что ко мне постоянно докапываются сотрудники, постоянно меня обыскивают везде, постоянно меня тормозят и просят пИсать и так далее и тому подобное... Я устал от этого, — сказал он.

– Делайте выводы о наших средствах массовой деградации, – подытожил Тальков.

Странно, но в последнее время фамилия Тальков довольно часто появляется в новостных заголовках российских СМИ.

13 ноября Следственный комитет внезапно возобновил расследование по делу об убийстве Талькова-старшего. Новость вышла в топ, хотя возобновление дела было формальным.

27 ноября стало известно об аукционе, на который выставили записку Игоря Талькова руководителю тульского ансамбля «Фанты».

К слову, Тальков-младший 8 декабря намерен приехать в Тульскую филармонию, чтобы дать концерт. На сцене артист представит легендарные хиты отца и свои песни.