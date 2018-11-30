В Туле за неделю отловили 34 безнадзорных животных

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В рамках контракта с Благотворительным Фондом помощи бездомным животным «Ника» на текущей неделе осуществлено 16 выездов, по результатам которых произведен отлов 34 безнадзорных животных в районе следующих домов:

д. 17 по ул. Пузакова;

к.1 д.4 по ул. Борисова в пос.Ленинский;

д. 130 по Одоевскому шоссе;

д. 173 по ул.Кирова;

д. 3 по ул. Генерала Маргелова;

д. 3 Песчаному проезду;

на ул.Филимоновской;

на ул.М.Жукова;

в п.Нижней Еловой;

в п.Плеханово;

в п.Зайцево.

Для поиска прежних и новых владельцев для отловленных безнадзорных животных на официальном сайте администрации города Тулы в разделе «Отраслевые (функциональные) органы», «Управление по благоустройству» размещен подраздел «Безнадзорные животные ищут хозяина», где жители могут ознакомиться с адресом содержания отловленных безнадзорных животных, ответственными лицами от администрации города Тулы, кратким описанием животных с указанием даты отлова, места, особенностей экстерьера, забрать понравившихся животных.

В настоящее время благодаря данному сервису устроено 37 собак.