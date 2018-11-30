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В Туле за неделю отловили 34 безнадзорных животных
Фото пользователя Bird_007.

В Туле за неделю отловили 34 безнадзорных животных

Специалисты осуществили 16 выездов.

В рамках контракта с Благотворительным Фондом помощи бездомным животным «Ника» на текущей неделе осуществлено 16 выездов, по результатам которых произведен отлов 34 безнадзорных животных в районе следующих домов:

  • д. 17 по ул. Пузакова;
  • к.1 д.4 по ул. Борисова в пос.Ленинский;
  • д. 130 по Одоевскому шоссе;
  • д. 173 по ул.Кирова;
  • д. 3 по ул. Генерала Маргелова;
  • д. 3 Песчаному проезду;
  • на ул.Филимоновской;
  • на ул.М.Жукова;
  • в п.Нижней Еловой;
  • в п.Плеханово;
  • в п.Зайцево.   

Для поиска прежних и новых владельцев для отловленных безнадзорных животных на официальном сайте администрации города Тулы в разделе «Отраслевые (функциональные) органы», «Управление по благоустройству» размещен подраздел «Безнадзорные животные ищут хозяина», где жители могут ознакомиться с адресом содержания отловленных безнадзорных животных, ответственными лицами от администрации города Тулы, кратким описанием животных с указанием даты отлова, места, особенностей экстерьера, забрать понравившихся животных.

В настоящее время благодаря данному сервису устроено 37 собак.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:23 +3
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