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Сколько туляки будут платить за свои машины в следующем году
Фото bfm74.ru.

Сколько туляки будут платить за свои машины в следующем году

Депутаты Тульской областной Думы приняли в первом чтении новые тарифы транспортного налога.

29 ноября депутаты Тульской облдумы проголосовали в первом чтении за изменения регионального Закона «О транспортном налоге».

Согласно документу, размеры ставок будут увеличены следующим образом:

  • на легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. — с 10 до 11,5 рублей;
  • на легковые автомобили с мощностью двигателя от 100 до 150 л.с. — с 25,4 до 29,2 рубля;
  • на автобусы с мощностью двигателя до 200 л.с. — с 33 до 38 рублей;
  • на автобусы с мощностью двигателя свыше 200 л.с. — с 66 до 75,9 рублей.

Так, сумма налога для автомобилей мощностью двигателя 100 л.с. увеличится на 150 рублей в год.

Повышение не коснется Героев РФ, Героев социалистического труда, ветеранов боевых действий и Великой Отечественной войны, ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и людей, проживающих на загрязненной территории; многодетных и приемных родителей. Пенсионеры и граждане предпенсионного возраста сохраняю 50% льготу по уплате налога.

Также документ предполагает оптимизировать льготу по транспортному налогу для инвалидов. В частности, на автомобили с мощностью двигателя до 200 л.с. налоговая льгота сохранится. А вот владельцы дорогих машин с мощностью двигателя свыше 200 л.с. (как правило, стоимость таких авто начинается от 2 млн рублей) будут исключены из списка льготников. Такая оптимизация коснется 11,3% налогоплательщиков данной категории.

По мнению авторов документа, сумма дополнительных доходов бюджета Тульской области может составить порядка 130,5 млн рублей.

Повышение налоговых ставок в Тульской области происходит поэтапно. Для автомобилей с мощностью двигателя от 150 до 200 л.с. индексация проводилась в 2007, 2009 и 2010 годах. Транспортный налог на автомобили мощностью до 100 л.с. и от 100 до 150 л.с. не повышался с 2010 года.

Депутат Александр Рем обратил внимание, что транспортный налог — это наполнение дорожного фонда. Эти деньги идут на ремонт дорог.

Против принятия документа проголосовали Александр Балберов, Михаил Выставкин и Александр Лебедев.

сегодня, в 11:05 −29
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Место
Тульская область

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