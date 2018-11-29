Сколько туляки будут платить за свои машины в следующем году
Депутаты Тульской областной Думы приняли в первом чтении новые тарифы транспортного налога.
29 ноября депутаты Тульской облдумы проголосовали в первом чтении за изменения регионального Закона «О транспортном налоге».
Согласно документу, размеры ставок будут увеличены следующим образом:
- на легковые автомобили с мощностью двигателя до 100 л.с. — с 10 до 11,5 рублей;
- на легковые автомобили с мощностью двигателя от 100 до 150 л.с. — с 25,4 до 29,2 рубля;
- на автобусы с мощностью двигателя до 200 л.с. — с 33 до 38 рублей;
- на автобусы с мощностью двигателя свыше 200 л.с. — с 66 до 75,9 рублей.
Так, сумма налога для автомобилей мощностью двигателя 100 л.с. увеличится на 150 рублей в год.
Повышение не коснется
Также документ предполагает оптимизировать льготу по транспортному налогу для инвалидов. В частности, на автомобили с мощностью двигателя до 200 л.с. налоговая льгота сохранится. А вот владельцы дорогих машин с мощностью двигателя свыше 200 л.с. (как правило, стоимость таких авто начинается от 2 млн рублей) будут исключены из списка льготников. Такая оптимизация коснется 11,3% налогоплательщиков данной категории.
По мнению авторов документа, сумма дополнительных доходов бюджета Тульской области может составить порядка 130,5 млн рублей.
Повышение налоговых ставок в Тульской области происходит поэтапно. Для автомобилей с мощностью двигателя от 150 до 200 л.с. индексация проводилась в 2007, 2009 и 2010 годах. Транспортный налог на автомобили мощностью до 100 л.с. и от 100 до 150 л.с. не повышался с 2010 года.
Депутат Александр Рем обратил внимание, что транспортный налог — это наполнение дорожного фонда. Эти деньги идут на ремонт дорог.
Против принятия документа проголосовали Александр Балберов, Михаил Выставкин и Александр Лебедев.