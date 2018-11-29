Музей оружия приглашает туляков на выставку «История в миниатюре»

Фото из архива Myslo.

В новую экспозицию вошли более 1200 уникальных произведений декоративно-прикладного искусства из частных коллекций Москвы и Тулы.

На третьем этаже Тульского государственного музея оружия открылась выставка «История в миниатюре – взгляд сквозь века». Посетителям предлагают ознакомиться с уникальными произведениями декоративно-прикладного искусства из частных коллекций Москвы и Тулы.

Новая экспозиция насчитывает более 1200 миниатюр, среди них воины древних государств Востока, античной Греции, Римской империи, западноевропейских армий Средневековья и Нового времени, а также Древней Руси, Московского царства, Российской империи и Советского Союза. Все они выполнены с высочайшей точностью по индивидуальным формам, детально проработаны искусными художниками и полностью соответствуют реалиям своих эпох.

Особое внимание привлечет композиция рыцарей круглого стола во главе с легендарным королем Артуром, а также макеты средневековых крепостей.

В ряду представленных шедевров и лучшие образцы стендовых моделей танков Первой и Второй мировых войн и другой боевой техники ХХ – начала ХХI вв.

Выставка рассчитана на широкую аудиторию и будет работать до 31 марта 2019 года.

Ее организаторами стали Тульский государственный музей оружия, Московское региональное отделение Российского военно-исторического общества и Тульская региональная общественная организация «Клуб историко-технического стендового моделизма «Наследие Левши».