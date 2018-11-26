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Тула вошла в десятку городов с самым высоким качеством жизни населения
Фото из архива Myslo.

Тула вошла в десятку городов с самым высоким качеством жизни населения

В основу оценки легли результаты социологических исследований.

Тюмень, Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Череповец, Тула и Сургут признаны городами с самым высоким качеством жизни населения. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на проректора Финансового университета при Правительстве РФ Алексея Зубца.

– Университет подвел итоги исследований качества жизни населения в городах России. В основу оценки легли результаты социологических исследований, проведенных в течение 2018 года в 78 городах страны с населением более 250 тысяч человек. Для оценки качества жизни также использовались данные Росстата, — пояснил Зубец.

Учитывались следующие параметры: качество медицинского обслуживания, состояние дорожного хозяйства, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и объем жилищного строительства, работа городских властей, оценка населением удобства города для жизни, миграционные настроения и оценка горожанами своего уровня дохода.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:56 −4
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