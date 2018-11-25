Пожар в Киреевском районе оставил без жилья семью с детьми

Фото Дмитрия Дзюбина.

Семья Алешиных осталась без жилья. 17 ноября серьезный пожар в деревне Мясновка Киреевского района уничтожил дом, в котором жила Ольга с тремя детьми — 13-летним Данилом, 15-летней Ксенией и 20-летним Никитой.

От уютного и родного жилища сейчас остались лишь несколько стен, внутри всё сгорело практически полностью.

Ольга с ужасом вспоминает тот роковой день.

– У нас дома не было воды, думала, отключили. Спросила у соседей, но у них водоснабжение не отключали. Тогда я поняла, что у нас замерзли трубы. Я решила их немного погреть, чтобы вода оттаяла, — говорит Ольга.

За домом была разрыта траншея, семья делала ремонт — перекладывала трубы канализации. К дому вел подкоп. Ольга развела небольшой костер возле труб. Казалось бы, всё безопасно. Но у кирпичного дома внутри оказалась деревянная обшивка…

Ольга поняла, что случилось страшное, лишь когда увидела загоревшуюся крышу. Затем огонь перекинулся на остальную часть дома.

Женщина кинулась в дом — спасать детей и животных. У семьи была собака и несколько десятков породистых кошек, семь из них, к сожалению, погибли в огне.

Сейчас семья Алешиных временно живет в бывшем здании администрации в Больших Калмыках. Удобства — минимальные. В ближайшем будущем погорельцев должны переселить в пустующий барак.

– Мы хотим вернуться к себе домой! Дом восстановить можно, перекрытие осталось целое, стены — тоже. Но к ремонту приступать зимой нет смысла, ждем весну, — говорит Ольга.

Одежда, предметы быта, мебель, школьные принадлежности — практически всё сгорело в огне. Соседи и знакомые помогли кое-какими вещами. Семья обращается за помощью к тулякам.

– Сейчас нам нужна финансовая помощь. Может, кто поможет еще разобрать завалы в доме, сами мы не справимся, — говорят погорельцы.

Также можно помочь стройматериалами. Номер телефона Ольги есть в редакции Myslo.

Деньги можно перечислить на банковскую карту Московского индустриального банка: 5570718847307366, Алешина О.

Ольга будет рада любой сумме.