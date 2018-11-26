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Туляк, продавший арендованную машину, заплатит крупный штраф

Туляк, продавший арендованную машину, заплатит крупный штраф

Похищенный автомобиль был возвращен владельцу. Приговор не вступил в законную силу.

Центральным районным судом вынесен обвинительный приговор 19-летнему жителю областного центра. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, молодой человек признан виновным в совершении крупного мошенничества.

На одном из популярных сайтов мошенник нашел объявление о сдаче автомобиля в аренду. Договорившись с владельцем, он взял машину в аренду на четыре месяца за 1200 рублей в сутки.

Потерпевший передал мошеннику машину, ключи, свидетельство о регистрации, паспорт транспортного средства и страховой полис. Получив автомобиль, злоумышленник тут же продал его, распорядившись деньгами по своему усмотрению. Сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.

В ходе следствия машину вернули владельцу. Суд приговорил мошенника к штрафу на сумму, равную сумме причиненного ущерба. Приговор не вступил в законную силу.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:12 +2
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